夫の浮気、「私、何のために生きてるんだろう…」“大人の家出”リスナーからのメッセージを紹介

フリーアナウンサーの住吉美紀がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生ワイドラジオ番組「Blue Ocean」（毎週月曜～金曜 9:00～11:00）。毎週金曜日に放送しているコーナー「沢井製薬 presents オトナのなんでも相談室」では、リスナーから届いたお悩みを、Blue Oceanリスナーのみんなで考えていきます。今回の放送は、「大人の家出」に関する相談を紹介しました。住吉さん、ぜひ教えてください。頼りにしています。 私、大晦日に家出しました。（60代 自営業）パーソナリティの住吉は、この短い言葉の中に、相談者の苦悩を読み解きます。「ヒントはラジオネームの『ほぼ家政婦さん』というお名前。そこに、家事をワンオペ的に受け持っている不満や、切羽詰まった事態が現れているような気がします。自営業ということもあり、公私の区別がつかない大変さもあるのかもしれません。詳細な理由は分かりませんが、みなさんの『大人の家出エピソード』をシェアすることで、何かお役に立てれば」と、その他のリスナーへ呼びかけました。――今回の相談に対して、番組にはリスナーからたくさんのアドバイスが届きました。この記事では、その一部のメッセージを紹介します。私も昨日（1月1日）、年始早々家出しました。原因は主人の女性関係でした。証拠を消され、再構築もうまくいかず、私が病んでしまって……。でもこれから帰ってバトルです。いや、LINEで散々言ったのでこの先どうなることやら。（40代 会社員）奇遇ですね、私も今まさに家出中です（笑）。昨日（1月1日）、夫がいない隙に一時帰宅したのですが、玄関前で鉢合わせしてしまい、初詣のお守りを渡されました。中を見てみると、まさかの「厄除け守」！ こっちとしては「どういうこと？」「あなたの存在が厄なんですけど、自覚あります!?」ってなりました（笑）。家に帰る予定は1週間後ぐらいなので、もう少し家出生活を楽しみます。（30代 自営業）結婚28年目ですが、私も何度家出したことか……。仕事、体調不良、PTA活動、誕生日……主婦には関係なく日常が押し寄せてきます。そんな私を横目に、そそくさと出かけていく家族を見て「私、何のために生きてるんだろう……？」と爆発してしまうんです。携帯の電源を切ってビール付きランチをしたり。結局は家族が心配になって帰るのですが、今はSNSで気持ちを伝えるツールもあります。頑張りすぎないで。（50代 パート）キャパオーバーになる前に「ちょいとママタイムいただきます～」と言って家を出ます。ファミレスで爆食いしたり、スーパー銭湯でマンガを読みふけって現実逃避したり。最後はアカスリと大きな風呂でスッキリ！ 自分を思いっきり甘やかしてあげると、意外に前を向けたりしますよ。（40代 パート）パーソナリティの住吉は、相談者を慮り「まずは風邪をひいたりしないようにお気をつけください。自分時間をゆったりとって、また、みなさんの経験談を聞いて、"自分1人じゃないんだ"と思っていただけていたらいいな、と祈っております」と結びました。