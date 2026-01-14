◆年金暮らしの人が抱える悩みって？ 50代のうちに見直しておきたいこと

年金暮らしの方からのご相談をおうかがいしていると、夫婦2人世帯の年金収入はおよそ20万円ぐらいの方が多く、また、生活に余裕がないという悩みもよく聞きます。

「年金だけでは生活に余裕がない」という状況を解決するには、収入を増やすか支出を減らすかしかありません。収入を増やすためには働くことによる就労収入、資産運用で不労所得を得る、起業する、等があるでしょうが、なかなかハードルが高いと思います。しかし、支出を見直し減らすことは今日からでもできることです。生活の余裕を少しでも作るために、50代から家計を見直しておきましょう。次の4つのステップを行ってみてください。

◆ステップ1：現在の支出状況を把握しましょう

支出には大きく分けると、固定費（保険料・ローン・通信費・水道光熱費等）と流動費（食費・日用品代等）に分けることができます。多くの人は「何に使ったかわからないお金（使途不明金）」があることが多いです。この支出をまずは見直すことが大事なので家計に困っている人はまず、すべての収支をざっくりと記録してみてください。書き出したときに特に注意してほしい支出に関して解説していきたいと思います。

◆ステップ2：カードローン・キャッシング・リボ払いは真っ先に返済しましょう

もし今の家計にカードローン・キャッシング・リボ払い等の支払いがあるのであれば、まずいち早く残債をなくすことです。カードローン等の金利は15％くらいととても高金利なのです。1万円を借りたら1年で支払う利息は1500円にもなります。収入が入ったらまず先に返済をするようにしましょう。

◆ステップ3：固定費の見直しをしましょう

固定費とは、毎月支払っている家賃や水道光熱費、保険料、通信費、定額のサービスなどが該当しますが、銀行口座から引き落としがされることが多いので、直接お金のやり取りをしないことから目に見えにくい支出です。毎月いくら引き落とされているのかを把握していない人もいるのではないでしょうか。

例えば保険料については、保障内容は？ 期間は？ 実際どのような時に保険金を受け取ることができるのかなどを把握できていない人もいます。加入している保険が現在の自分に見合っているのかということを考えてみてください。契約した時と現在では生活の仕方が変化している人もいるでしょう。すでに子どもが独立しているのに高額の死亡保障がついている場合もあるかもしれません。保険については子どもが独立したときなど、ライフステージの変化のタイミングなどで、定期的に見直しをしてみましょう。

次に通信費については、今より安いプランへの見直しを検討してみましょう。継続的に発生するスマホの通信料を削減するメリットは大きいので、ぜひ見直してほしい項目です。

◆ステップ4：流動費の見直し

流動費は食費や日用品代、交際費などが該当します。これらを節約するために家計簿をつける、という人がいますが、家計簿は途中で挫折する方が多く、苦手意識を持つ方が多いと思います。

今はスマホでつけられる無料の家計簿アプリがあり、最低必要項目としてその時払った金額と支出項目（食費・交際費など）を入力するとカレンダーに登録され、月ごとに集計できます。スマホがあまり苦手でない人はチャレンジしてもらいたいと思います。

それ以外には買い物をしたらメモしておく、レシートを保管しておくだけでも、何に使ったかを把握することができると思います。これらをすることにより、支払った項目に削減できる内容はないか検証してみましょう。使途不明金が判明するかもしれません。

日々生活する中で「卵が先着100名様限り1パック100円！」こんなチラシの誘惑が目につくこともあるかと思いますが、卵がこれから作る料理に本当に必要なのか、結局賞味期限が切れてしまい処分することになるのではないか？ よく考えてから行動しましょう。

さらに、支出を減らす際の注意点として、「自分のための趣味や勉強にかかるお金はぜいたくだ」と考えてやめてしまうと、幸福感がなくなり、「生活の質」を落とすことになりかねません。削減しても本当に良いのかどうかは考えたほうがいいと思います。

年金収入のみで生活していく場合には、いかに無駄な支出を減らせるかが重要です。50代のうちに、これらのことを実践してみてはいかがでしょうか。

取材・文／深川弘恵（ファイナンシャルプランナー）

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。

文＝All About 編集部