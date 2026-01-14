CatfightRonaldは2025年12月25日、アパレルメーカーAMORESYとコラボレーションした新型競泳水着(レオタード)3種を、Amazonや各取扱店で発売した。

イラストイメージヴィジュアル

同製品のコンセプトは、「Strength & Shine(強さと輝き)」。長年「闘う女性」を撮り、イベントをプロデュースを続けてきたCatfightRonaldだからこそ分かる"現場の声"を反映したデザインと、AMORESYが誇る高品質なスパンデックス生地の融合により誕生した。従来の競泳水着の機能美を尊重しつつ、より大胆に、より美しく魅せるための工夫が随所に施されている。

「ブレイズ バックレス スイムスーツ レオタード - キャットファイト・ロナウド Blaze Backless Swimsuit Leotard - Catfight Ronald(SKU-160)」(1万750円)は、胸元のV字カットが特徴のオーソドックスなスタイル。

「ライオット キーホール カットアウト バックレス スイムスーツ レオタード - キャットファイト・ロナウド Riot Keyhole Cutout Backless Swimsuit Leotard - Catfight Ronald(SKU-161)」(1万1,750円)は、視覚効果でスリムに見せるサイドラインと胸元のキーホールが特徴となっている。

ハイエンドモデルの「エレクトラ キーホール カットアウト バックレス スイムスーツ レオタード - キャットファイト・ロナウド Electra Keyhole Cutout Backless Swimsuit Leotard - Catfight Ronald(SKU-162)」(1万2,850円)は、腹筋を覗かせるホールカットと脚長効果のあるハイカット仕様で、近未来的なデザインに仕上げた。

カラーは全4色(レッド、ブルー、ゴールド、シルバー)で、各M/Lサイズを展開する。