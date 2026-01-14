CREATIVE DESIGN PLATFORMは1月5日から、AI時代に代替されないデザイナーの育成に特化したオンラインセミナー配信サービス「Designer's Courage / College(DC/C)」を開始した。

Designer's Courage / College(DC/C)

同サービスでは、生成AIの台頭により「制作作業」の価値が変化するなか、問題を読み解き創造性を持って解決へ導く「提案力」や「判断軸」の習得を支援する。

会員登録無料でサブスクリプション制ではなく、1セミナー380円から、見たいものだけ選んで視聴できるオンエア配信形式を採用した。実際の案件に基づく"本質的な課題"を扱い、現場で使えるスキルを習得できるような内容となっている。ライブ配信＋番組編集のハイブリッド構成で、理解度もアップ。1テーマは集中力が持続できる30～40分とした。

1セミナー380円から視聴できる

初回は、「次の時代も"求められ続ける"未来を切り開くクリエイティブワーク」や、「"つくる"の先にある、成果物や承認だけではない、デザイナーとして自分自身を誇れる働き方」をテーマにした全4本のセミナーを一斉配信する。学生から中堅フリーランスまで、AIにはできない「本質的な価値」を強化したい層に向けて、手軽に学べる環境を整える。