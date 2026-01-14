トイズキャビンは、同社公式Xにて、カプセルトイ「1/144サカバン戦車」(400円・全7種)を1月より出荷していることを発表しました。1月15日頃から設置開始となるそう。

「サバ缶」ではなく「サカバン」戦車は、約4億年以上前のオルドビス紀に生息していた生物「サカバンバスピス」がモチーフになっています。フィンランドのヘルシンキ自然史博物館で展示されていた独特なデザインの復元模型がSNSで話題になり、一躍インターネットの人気者に。

ラインナップは、38部隊、38部隊エース機、サカバンブル、プリン、タマゴ、マグロの6種類。「38部隊」「38部隊エース機」以外は建設機械や食べ物のような……。ぎょろっとした丸い目と、逆三角形の口元がなんともユニークなアイテムです。

SNSでは「まるで意味が分からないけどかなり欲しい」「あ……ちょっと欲しい……ジオラマにガンプラと一緒に置きたい」と謎の物欲を掻き立てられる方や、「スケールあんの!?」「1/144 …ガンプラと並べやすいサイズ!」とスケールに注目される声が寄せられています。

(C)ともりん堂