サンシャイン水族館(東京・池袋)は1月24日、静岡市およびBANDAI SPIRITSと共催で、海洋プラスチック問題を親子で学ぶ体験イベントを開催する。

本イベントは、静岡市とBANDAI SPIRITSが開発した環境教育パッケージ「クリーンオーシャンアカデミア」と水族館の初のコラボ企画。

「クリーンオーシャンアカデミア」は環境省の提唱する「プラスチック・スマート(Plastics Smart)」の趣旨に沿った取り組みの一つで、同省「ローカル・ブルー・オーシャン・ビジョン推進事業」に2年連続で採択されており、2025年10月より全国展開している。

静岡市内で見つかった海洋プラスチック

本イベントでは、映像教材の視聴と「海洋プラスチックごみを一部配合したプラモデル」の組立体験を通じて、環境課題を身近に捉えるきっかけを提供する「クリーンオーシャンアカデミア」の基本パッケージに加え、ケープペンギンを題材にしたサンシャイン水族館飼育スタッフによる講座や、水族館で実際に海の生き物を観察する体験を組み合わせることで、海洋プラスチックが生き物や海の環境に与える影響をより具体的にイメージできる内容となっている。

また、親子で参加できるため、帰宅後にも家庭内で海洋プラスチック問題を話題にしやすく、日常の 小さな行動(選び方・捨て方・減らし方)につなげやすいプログラムだという。

開催日時は、1月24日の10時半〜11時半と14時〜15時の2回。サンシャインシティ 共創空間にて、サンシャイン水族館に来場した小・中学生とその保護者(親子参加)を対象に開催される。なお、各回30名定員につき、「アソビュー!」にて事前申込が必要。