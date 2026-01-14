日本テレビ系バラエティ特番『行列のできる法律相談所 2時間スペシャル』が、20日(21:00～)に放送。原点回帰で、約5年ぶりに番組タイトルに「法律」を復活させる。

同番組は2002年4月にレギュラー放送を開始し、21年に『行列のできる相談所』へと改題。今回は『行列のできる法律相談所』として復活し、芸能人のさまざまな法律相談に“史上最強の弁護士軍団”が挑む。

番組では、弁護士軍団が選ぶ「芸能人事件簿」をランキング形式で発表。ゲストには、昨年11月に婚約を発表した歌舞伎俳優の中村橋之助と、元乃木坂46のの能條愛未が登場する。婚約発表後、バラエティ番組初共演となる2人が、感動のプロポーズ秘話を告白。しかし、その裏には思わぬハプニングもあったという。

さらに、幸せオーラ全開の2人が気になる「知っておきたい夫婦トラブル事例」について、弁護士軍団がズバリ判定。番組恒例の弁護士同士の白熱バトルも繰り広げられる。

このほかにも、昨年話題となり、2026年も活躍が期待されるゲストが続々登場。人気者ならではの悩みから、昨年過去最悪の人身被害をもたらしたクマ問題まで、身近な法律トラブルを史上最強の弁護士軍団がジャッジする。

【編集部MEMO】

『行列のできる法律相談所』から『行列のできる相談所』にタイトル変更した際、日本テレビの田中宏史編成部長(当時)は「20年目を迎えまして、節目となる年に、法律だけでなく旬の話題を幅広く扱う王道のエピソードトークバラエティを目指して、より内容のパワーアップをすべくタイトルを変えさせていただきました」と狙いを説明していた。

