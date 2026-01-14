バンダイスピリッツは、『新機動戦記ガンダムW』より「【抽選販売】METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ トールギスII」(18,150円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にてCLUB TAMASHII MEMBERS会員限定で、2026年1月23日(金)10時～2月5日(木)23時の期間、抽選販売の受け付けが行われ、2026年2月上旬当選発表、2026年3月発送予定。

2026年3月発送予定「【抽選販売】METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ トールギスII」(18,150円)

OZ総帥、トレーズ・クシュリナーダが最終決戦で搭乗した機体「トールギスⅡ」がMETAL ROBOT魂で登場。

これまでのシリーズ同様、各部にダイキャストを使用した重量感に加え、完全新規造形でエレガントかつ重厚なシルエットを再現。ドーバーガンの銃身には伸縮機構を搭載し、初出撃の立ち姿を再現可能。接続アームには多数の可動ポイントが設けられ、ポージングを妨げない構造を実現している。

足首には引き出し機構を内蔵し、伸ばすことにより可動域の拡大が可能。最大の特徴であるバックパックバーニアは差し替え無しで展開。また、METAL ROBOT魂オリジナルギミックとして、サイド・リアスカートにも展開ギミックを内蔵する。

さらにボーナスパーツとして、アルトロンガンダム用のビームトライデントエフェクトが付属し、最終決戦を忠実に再現可能。まさに決定版となる仕様での商品化となっている。

(C)創通・サンライズ