ソニー損害保険は1月9日、「20歳のカーライフ意識調査」の結果を発表した。調査は2025年11月7日～12月3日、2005年4月2日～2006年4月1日生まれの男女1,000人を対象にインターネットで行われた。

運転免許保有者513名に、運転技術について、どのくらい自信があるかを聞いた。

「車庫入れ」では、「とても自信がある」は11.7%、「やや自信がある」は27.3%で、合計した「自信がある」は39.0%、「全く自信がない」は23.4%、「あまり自信がない」は37.6%で、合計した「自信がない」は61.0%となった。男女別にみると、「自信がある」の割合は、男性49.8%、女性28.0%と、女性と比べて男性のほうが21.8ポイント高くなった。

「縦列駐車」では、「自信がある」は34.1%、「自信がない」は65.9%となった。男女別にみると、「自信がある」の割合は、男性42.5%、女性25.6%と、女性と比べて男性のほうが16.9ポイント高くなった。

「交差点での右折」では、「自信がある」は66.1%、「自信がない」は33.9%となった。男女別にみると、「自信がある」の割合は、男性73.4%、女性58.7%と、男性のほうが14.7ポイント高くなった。

「高速道路への合流」では、「自信がある」は46.6%、「自信がない」は53.4%となった。男女別にみると、男性では「自信がある」(57.5%)が多数派となったのに対し、女性では「自信がない」(64.6%)が多数派となった。

「車線変更」では、「自信がある」は54.0%、「自信がない」は46.0%となった。男女別にみると、「高速道路への合流」と同様、男性では「自信がある」(67.2%)が多数派、女性では「自信がない」(59.4%)が多数派だった。

「狭い道路でのすれ違い」では、「自信がある」は35.5%、「自信がない」は64.5%となった。男女別にみると、「自信がある」の割合は、男性43.2%、女性27.6%と、男性のほうが15.6ポイント高くなった。

「エコドライブ(急加速しないなど)」では、「自信がある」は62.6%、「自信がない」は37.4%となった。男女別にみると、「自信がある」の割合は、男性69.5%、女性55.5%と、男性のほうが14.0ポイント高くなった。