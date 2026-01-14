ソニー損害保険は1月8日、20歳のカーライフ意識調査の結果を発表した。調査は2025年11月7日～12月3日、2005年4月2日～2006年4月1日生まれの男女1,000人を対象にインターネットで行われた。

「自分の車を持っている」17.1%

運転免許保有者と取得予定者771名に、車(バイクを除く)を持っているかを聞いたところ、「自分の車を持っている」は17.1%、「自分の車を購入する予定がある」は18.7%、「購入する予定はないが、いずれは欲しい」は48.2%で、合計した「車の所有に肯定的」な人の割合は84.0%となった。

20歳が現在欲しい車、1位は「アクア」

運転免許保有者と取得予定者771名のうち、「車の所有に肯定的」な648名に、現在欲しい車を聞いたところ、1位は「アクア(トヨタ)」(15.9%)、2位は「レクサス(RX/NXなど)」(12.3%)、3位は「アルファード(トヨタ)」(11.1%)、4位は「ヤリス」「BMW(1シリーズ/3シリーズなど)」(いずれも9.6%)となった。

現在欲しい車

男女別にみると、男性・女性ともに1位は「アクア(トヨタ)」(男性19.6%、女性11.7%)、2位は「レクサス(RX/NXなど)」(男性14.4%、女性10.1%)となり、男性では「アルファード(トヨタ)」「ノート(日産)」(いずれも12.9%)が3位、「ヤリス(トヨタ)」(12.6%)が5位、女性では「ノア(トヨタ)」(9.4%)が3位、「アルファード(トヨタ)」(9.1%)が4位、「BMW(1シリーズ/3シリーズなど)」「ラパン(スズキ)」(いずれも8.1%)が5位だった。

昨年の調査では女性回答のTOP5に軽自動車やコンパクトカーが多数挙がっていたが、今年の調査ではミニバンといった比較的大型の車が挙がる結果となった。