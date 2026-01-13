巨人の坂本勇人が、YouTubeチャンネル『名球会チャンネル』で10日に公開された動画に出演。何歳まで現役を続けるイメージがあるかという質問に回答した。

坂本勇人

何歳まで現役を続けるイメージ?

浅村栄斗から「何歳くらいまで野球をやるイメージがあるか。その辺を聞いてみたいです」という質問を受け、大島洋平が「もう40歳ですけど……決めてない」と答えると、坂本も「確かに」と同意。そして、坂本は「僕も40歳までやりたいとかないんですよ。でも、やってるかもしれないじゃないですか。全然想像がついてないですね」と明かした。

また、大島は「体が動くうちはまだやっててもいいかなと思う。でも、周りが見ても、自分が思っても、自分が動けなくなってきたらやるべきじゃないと思っちゃうから」と言い、「多少は20代の頃と比べたら(動けなくなってきたという感覚は)あるけど、まだそんなに」「だから、あんまりそこは考えてないかな」と回答。

さらに、浅村から「ベテランの人はどういうモチベーションでどういう終わり方をイメージするのか。ちょっとずつ考えるのか(気になる)」という疑問が。

これに大島が「それは年々考えるようになってくる。今までは野球をやるのが当たり前くらいに思ってたから。でも、終わりはどんどん近づいてきてるから、それが来年なのか再来年なのか分からないけど、ちょっと考える量は増えてきた」と答えると、坂本も「僕もめっちゃ増えてますね。俺やめたほうがいいんじゃないかと思うときありますもん。ベンチで試合を観てるときとか」とうなずいていた。