2026年1月の運勢★生年月日でわかる今月の運勢占い★タロット×数秘術で占うあなたの運命

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする2026年1月の運勢。TOKYO FM＋では、今日の運勢や今週・今月の運勢、血液型占い、心理テストなど、毎日を彩る占いコンテンツを多数配信中です。本記事では「タロット占い×数秘術」を組み合わせ、あなたの2026年最初の1ヵ月を詳しく読み解きます。今回は、生年月日から導き出される「バースデー・ナンバー」を用いて、あなたの運勢や運命を変えるヒントを見ていきましょう。（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・石川白藍（いしかわ・はくらん）さん）数秘術でのバースデー・ナンバーは、厳密には「誕生日の日にちだけ」を指します。この占いでは便宜上、月日を足したものをバースデー・ナンバーと呼んでいます。誕生日の月と日を足して、1桁になるまで足し続けてください。（例）8月16日の場合：8＋1＋6＝15、1＋5＝6よって、8月16日生まれの人のバースデー・ナンバーは「6」になります。それでは、バースデー・ナンバーごとの運勢を見ていきましょう。地味な作業を丁寧に積み重ねるほど、評価が高まる時期です。派手な成果は出にくいですが、手を抜かず続けた分だけ信頼が蓄積します。今は効率よりも精度を優先しましょう。後から振り返ったとき、この時期の努力が基盤になっていると実感するはずです。無理を続けてきた生活から、少しずつ抜け出せるでしょう。体調不良の原因が、競争心や自分への厳しさだったと気づく場面があります。勝とうとしない姿勢が回復を早めます。休むことを敗北と考えないようにすることが大切です。気軽な集まりや雑談の場から、縁が広がりそうです。特別なきっかけは不要です。笑顔や相づちといった些細なやり取りが関係をつなぎます。構えず、楽しむ姿勢でいるほど、自然な出会いに恵まれるでしょう。過去の経験から、慎重になりすぎているようです。守りに入ることで安心は得られますが、周囲との距離も広がりやすくなります。すべてを警戒せず、小さくても良いので心を開いてください。完全な安全よりも、勇気が関係を動かします。守りの意識が強まる時期です。貯める、維持する、失わないことに集中すると安定感は増します。ただし、締めすぎると息苦しくなるでしょう。安心を保ちつつ、使うべき場面では使うといった判断も必要です。学びの段階が一つ進みます。難しかった内容が、少し距離を置いたことで理解しやすくなるでしょう。環境や教材を変えるのも良い選択です。移行の時期を恐れず、流れに乗ることが成長につながります。意見の違いが表に出やすい時期です。衝突を避けるより、必要な主張はしっかりと伝えましょう。混乱の中で立場が整理され、関係は次の段階へ進みます。黙ることが必ずしも平和ではありません。衝突を恐れないことが重要です。懐かしさが心を温めてくれます。昔好きだった場所や音楽に触れると、気持ちが落ち着くでしょう。過去に戻る必要はありません。しかし、原点を思い出すことで今の自分を肯定できます。休息として有効な時間になるはずです。興味が分散し、どれも中途半端になりやすい傾向です。新しい刺激を追いすぎていないか見直してみましょう。一つに絞り、短時間でも継続すると満足度が戻ります。好奇心に優先順位をつけていきましょう。■監修者プロフィール：石川白藍（いしかわ・はくらん）2018年、2019年のスキルシェアサイト「ココナラ」にて、2万以上あるサービスの中からリピート率ランキング1位を獲得。第六感の精度や占いの技術だけではありません。SNSマーケティング、塾の経営、資産形成、行動心理学など、幅広い経験を活かした具体的な指針を伝えています。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/