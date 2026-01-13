ローソンは1月13日より、「ご当地！近畿 うまいもん祭」を、近畿地区のローソン店舗で開催する。

からあげクン 関西だししょうゆ味

ローソンでは、「ご当地!うまいもん祭」と題し、地元の名店や食材とコラボした商品などを、北海道、東北、関東、東海・北陸、近畿、中国・四国、九州の7つの地域ごとに発売する。

近畿地区のローソン店舗では9品を発売する。人気商品からあげクンには、地域限定発売「カルビーポテトチップス関西だししょうゆ味」の味わいを再現した「からあげクン 関西だししょうゆ味」(298円)が登場する。

「くらこん」の看板商品"くらこん塩こんぶ"とのコラボ商品「塩こんぶごはんとわさびツナマヨネーズおにぎり」(203円)、「塩こんぶごはんと明太ツナマヨネーズ」(203円)も販売する。

塩こんぶごはんとわさびツナマヨネーズおにぎり

「京大カレー部共同開発 レモンポークカレー」(697円)、「京大カレー部共同開発 こだわりカレーパン(淡路島産玉ねぎ)」(167円)は、スパイスにかかわることなら"何でも"活動の範囲とする総合料理サークル「京大カレー部」と共同開発した商品。

京大カレー部共同開発 レモンポークカレー

だしの深い味わいが楽しめる「じゅわっと甘さ広がる きつねうどん」(538円)、「おだしのきいた肉吸い」(397円)や、大阪のご当地グルメ「たまごカツサンド」(397円)も販売する。

おだしのきいた肉吸い

さつまいもスイーツ専門店が監修した「らぽっぽファーム監修 ポテトアップルパイ風もち食感ロール 4個入」(376円)は、らぽっぽファームの「ポテトアップルパイ」の味をイメージしたスイーツ。