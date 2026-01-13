ローソンは1月13日より、「ご当地！東海・北陸 うまいもん祭」を、東海・北陸地区のローソン店舗で開催する。

からあげクン 味仙名古屋駅店監修 台湾ミンチ味

ローソンでは、「ご当地!うまいもん祭」と題し、地元の名店や食材とコラボした商品などを、北海道、東北、関東、東海・北陸、近畿、中国・四国、九州の7つの地域ごとに発売する。

東海・北陸地区のローソンでは8品を販売する。「からあげクン 味仙名古屋駅店監修 台湾ミンチ味」(298円)、「味仙名古屋駅店監修 大きなおにぎり ニンニクチャーハン」(322円)、「味仙名古屋駅店監修 台湾ラーメン」(697円)は、名古屋の台湾料理の名店「味仙」が監修した商品。

味仙名古屋駅店監修 台湾ラーメン

"名古屋めし"として知られる「あんかけスパゲティ」をイメージした「あんスパ風サンド(トンカツ＆たまご)」(441円)や、味噌カツ(愛知県)、鶏ちゃん(岐阜県)、松阪牛コロッケ(三重県)と東海3県のおかずを詰め合わせた「俵むすび弁当～東海の味めぐり～」(589円)も販売する。

「富士山牛乳」入りホイップクリームをサンドした「三角ミルクホイップサンド 富士山牛乳入りホイップ使用」(173円)、「クリームほおばるミルクシフォン 富士山牛乳使用」(248円)といったパンやスイーツも用意する。

三角ミルクホイップサンド 富士山牛乳入りホイップ使用

まちかど厨房併設店舗では、岐阜県のご当地グルメ「鶏ちゃん(けいちゃん)」を使用した「【まちかど厨房】鶏ちゃん丼(味噌)」(697円)を販売する。