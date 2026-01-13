ローソンは1月13日より、「ご当地！関東 うまいもん祭」を、関東甲信地区(東京都、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県)のローソン店舗で開催する。

からあげクン 香ばしさ広がる焦がし濃口醤油味

ローソンでは、「ご当地！うまいもん祭」と題し、地元の名店や食材とコラボした商品などを、北海道、東北、関東、東海・北陸、近畿、中国・四国、九州の7つの地域ごとに発売する。

関東地方のローソンでは、関東で生まれた濃口醤油を使用した8商品をラインナップする。「からあげクン 香ばしさ広がる焦がし濃口醤油味」(298円)には、濃口醤油を"焦がし醤油"に仕上げて使用した。

そのほか、醤油の香ばしい味わいが楽しめる「大きな！直火で焼いた焼おにぎり」(198円)、「だくだくあんの甘酢天津飯」(538円)、「野菜たっぷり！香ばし濃口醤油ラーメン」(599円)も販売。

だくだくあんの甘酢天津飯

焦がし醤油だれを効かせた「香ばしい！濃口醤油たれの玉子サンド」(300円)、「香ばしい！焦がし醤油のもちっとパン(ポテト)」(160円)や、「たれにおぼれる！おっきなみたらし団子 2個入」(279円)といったパンや和スイーツも取りそろえる。

「まちかど厨房」併設店舗では、「【まちかど厨房】焦がし濃口醤油の"香ばし唐揚"弁当」(592円)を販売する。