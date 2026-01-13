菱野温泉常盤館は1月8日、氷柱と光をテーマにしたイベント「光の氷柱と寒の灯籠2026」を、菱野温泉「常盤ヶ池」で開始した。期間は3月15日まで。

光の氷柱と寒の灯籠2026

期間中は、冬の新たな観光スポットとして、池の崖に製作された氷柱を公開する。17:30～23:00にはライトアップされるため、幻想的な氷柱の風景を楽しめる。

会場には、小諸商工会議所青年部の協力により、地元の秋の恒例行事「秋灯り小諸」で使用される灯籠も設置する。入場は無料。