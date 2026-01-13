菱野温泉常盤館は1月8日、氷柱と光をテーマにしたイベント「光の氷柱と寒の灯籠2026」を、菱野温泉「常盤ヶ池」で開始した。期間は3月15日まで。
期間中は、冬の新たな観光スポットとして、池の崖に製作された氷柱を公開する。17:30～23:00にはライトアップされるため、幻想的な氷柱の風景を楽しめる。
会場には、小諸商工会議所青年部の協力により、地元の秋の恒例行事「秋灯り小諸」で使用される灯籠も設置する。入場は無料。
掲載日
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
主夫の暮らし 第115回 「卵300円か…」物価高に直面した主夫、見知らぬおばちゃんに救われる
やばい同僚 第114回 【漫画】年末年始の話題で、同僚との会話が重くなる瞬間
貯蓄できる人、浪費する人の特徴 第109回 【漫画】貯蓄できる人の食事習慣は......
Z世代とはたらく 第109回 【漫画】正月休みの話が地雷に…? Z世代との職場雑談で起きたズレ
田舎あるある 第143回 【漫画】日がたつと空気が変わる? 帰省初日は喜んでくれていたはずが…
働き盛りのビジネスパーソン、加えて転職・結婚・不動産購入・セカンドキャリアなど、ライフステージの節目を迎える様々な局面で確かな情報を必要としている人たちに向けて"実用的で役に立つ"をモットーに、"ポジティブ"で"一歩踏み出したいという意欲を後押しする"コンテンツをお届けします。