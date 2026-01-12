アーセナルを率いるミケル・アルテタ監督が戦列復帰したドイツ代表FWカイ・ハヴァーツについて言及した。11日、イタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏がコメントを伝えている。

FAカップ3回戦が11日に行われ、アーセナルは敵地でチャンピオンシップ（2部リーグ）所属のポーツマスと対戦した。開始早々の3分に先制を許したものの、8分に得意のCKから相手のオウンゴールを誘発すると、25分には再びCKからガブリエウ・マルティネッリが勝ち越し点。後半にはマルティネッリの2ゴールで突き放し、4－1の快勝で危なげなく4回戦へ駒を進めた。

この試合では、負傷で長らく戦列を離れていたハヴァーツが69分から途中出場。昨年8月中旬に行われたマンチェスター・ユナイテッドとのプレミアリーグ開幕節以来、約5カ月ぶりの実戦復帰となった。得点やアシストこそなかったが、絶妙なスルーパスでノニ・マドゥエケの決定機を演出するなどまずまずのプレーを披露。試合後、アルテタ監督はハヴァーツについて次のように言及した。

「彼の動きと意識を見ていたんだ。彼がいつ、どのようにして動き、それが周囲とどのように連動するかという部分をね。彼の不在は我々にとって本当に痛手だったよ。ようやく戻ってきた今、コンディションを維持する必要がある。なぜなら彼はチームにとって非常に重要な選手だからね」

また、ハヴァーツ自身は久々の実戦について「特別な気分だし、自分にとって素晴らしいことだよ。チームに戻ってこられて本当に嬉しいし、できる限りチームに貢献したいと思っている。ここ数カ月のチームのプレーぶりは外から見ていて本当に素晴らしかった。このような状況は常に辛いものだが、彼らのプレーを見るだけでも素晴らしい経験だった。今は一緒にいられてとても嬉しい」とコメントしている。

プレミアリーグとチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズで首位を走り、カラバオ・カップでベスト4、FAカップで4回戦へ駒を進めたアーセナル。4冠達成も期待される中、ハヴァーツの戦列復帰は大きな追い風となるだろう。

