バイエルンのヴァンサン・コンパニ監督は、フランス代表FWミカエル・オリーズおよびコロンビア代表FWルイス・ディアスがクラブレジェンドと比較されることを望んでいない。11日、ドイツメディア『スカイ』が伝えた。

バイエルンは11日のブンデスリーガ第16節でヴォルフスブルクに8－1の圧勝。オリーズは2ゴール1アシスト、ディアスは1ゴール2アシストを記録した。

昨季からバイエルンでプレーするオリーズは、今季公式戦26試合に出場し、12ゴール15アシストを記録中。一方、今季から加わったディアスは、ここまで公式戦23試合の出場で14ゴール9アシストを記録し、強力な両翼を担っている。

バイエルンのマックス・エバールSD（スポーツディレクター）は両選手について、「ミカエルのポジション取りや動きを見ると、アリエン・ロッベンを彷彿とさせる。ちょうどロッカールームで話していたんだが、彼は我々が手に入れた新たなロッベンだ。繊細で優雅、創造性に富んでいる。そして反対側のルチョ（ルイス・ディアス）は創造的なカオスメーカー、まるでフランク・リベリーだ。我々の両翼は並外れている」と絶賛。かつてバイエルンで8度のリーグ優勝や2013年のチャンピオンズリーグ制覇を成し遂げた“ロベリー”に比肩する存在だと褒め称えた。

しかし、コンパニ監督はオリーズとディアスが「まだロッベンやリベリーとは比較できないと思う」とコメント。「（現役時代にDFとして）あの両翼と対戦したことがあるから、彼らをとてもリスペクトしているんだ」と語り、オリーズとディアスが“ロベリー”と同じ領域に達するには、両選手が今の活躍を長く継続させなければいけないとした。

「彼ら（オリーズとディアス）は自分たちの道を進み、このまま続けていくべきだと思う。いつかまた大きなタイトルを勝ち取ったとき、その話題について話せるかもしれない。でも、今はその時ではない」

ブンデスリーガ連覇に邁進するバイエルンは、チャンピオンズリーグでも有力な優勝候補だ。オリーズとディアスは“ビッグイヤー”を掲げて偉大な先輩たちに近づくことが出来るのだろうか。

【ハイライト動画】バイエルン 8－1 ヴォルフスブルク