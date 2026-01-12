イタリア発のスペシャルコーヒーブランド「Vannelli Coffee」が世界初の旗艦店をオープン

バリスタ・ロースター・ラテアートなど、各部門の世界大会にイタリア代表として多数出場した経験を持つコーヒーのスペシャリストが手がける、イタリア発のスペシャルコーヒーブランド「Vannelli Coffee」が、2026年2月5日(木)に世界初の旗艦店を表参道にオープンすると発表した。

【画像】世界最高峰のコーヒー競技会のイタリア王者が手がけるコーヒーブランド「Vannelli Coffee」（写真7点）

世界最高峰のバリスタ競技会として知られる”ワールドバリスタチャンピオンシップ”へ3度イタリア代表として出場し、イタリア国内のロースターチャンピオンにも輝いた経験のある兄のGiacomo Vannelli (ジャコモ・バンネリ)と、ワールドラテアートチャンピオンシップへの出場経験があり、最年少でヨーロッパチャンピオンとなった弟のPietro Vannelli (ピエトロ・バンネリ)が創設したスペシャルティコーヒーブランドである「Vannelli Coffee」。ブランドの立ち上げから現在までは、バリスタ向けのアカデミーの運営や、ECやコーヒショップ向けのコーヒー豆の販売などを行っていたが、このたび、兵庫県 三木市で家具製造等を行っている株式会社小林木工と協力体制を組んだことをきっかけに、世界初となる常設店舗を東京 表参道に出店する運びとなった。

このきっかけとなったのは、ファビオ・ランボルギーニ氏とのコラボレーション家具なども手がける株式会社小林木工の代表小林朋弘氏がイタリアを訪れた際、お互いのクラフトマンシップへのリスペクトを通じてバンネリ兄弟と意気投合したこと。同じビジョンを見ることができた彼らは、2023年にVannelli Coffee Japanを設立し、日本での活動を開始。このたびのオープンにまで至った。

バンネリ兄弟は今回のオープンについて、次のように語っている。

「この度のオープンは、単なる新しい店舗の誕生以上の意味を持ちます。それは、地理的な距離を超えて、伝統への敬意、品質とクラフツマンシップに対する感性、そして一つ一つの所作やディテールへの細やかな配慮や、絶え間ない卓越性の追求という点で驚くほど共通する、日本とイタリアという国の、まさに記念すべき瞬間です」

世界初の旗艦店となるこのお店では、希少な「ゲイシャ種」をはじめ、豆本来のフルーティーな味わいを楽しめるトップレベルの豆をラインアップ。さらに、日本限定のプレミアムコーヒーや、イタリアゆかりのスイーツの販売も行われる。

Vannelli Coffee

席数 ：12席+テラス6席

住所 ：東京都港区北青山3-5-9

営業時間 ：8:00〜19:00 (不定休)

オープン予定日：2026年2月5日(木)