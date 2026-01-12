開運ポイントは「思うがまま動く」稲垣吾郎の“2026年の運勢”を琉球風水志・シウマが鑑定

シウマさんは、琉球風水志の母の影響で、大学時代から姓名判断や九星気学を研究し始め、琉球風水や姓名判断、九星気学、そして、独自に考案した数意学などを組み合わせた鑑定が驚異的な的中率を誇り、これまでに5万人以上を鑑定。「携帯電話・下4桁合計数字占い」が好評で、テレビ番組「突然ですが占ってもいいですか？」（フジテレビ系）などにも出演しています。
◆稲垣吾郎の“開運ポイント”
シウマ：稲垣さんの2026年の運気……相当高いです。
稲垣：おお～！ うれしいです、ありがとうございます。
シウマ：本当に良くて「思うがまま動いてください」っていう。
ハマ：すげえ！
山本：言われてみたい！
シウマ：本当に思うがまま、流されるまま、自分の思った通りに動くことが開運につながりますっていう年です。
稲垣：そうなんですね！ でもなんか……張り合いがないというか（笑）。
ハマ・中川・山本：ハハハ（笑）！
稲垣：ねえ、逆に「頑張らなきゃ！」っていうふうに思うようなポイントって……。
ハマ：確かに。シウマさん、何か危惧することはありますか？
シウマ：「頑張りすぎたら空回りする」という特性があるので“ほどほど”がいいです。
稲垣：特性っていうのは、僕がもともと持っているもの？
シウマ：そうです。
稲垣：頑張りすぎないことは結構意識しているかも。
シウマ：「よし、ここで頑張ろう！」って気合い入れると、だいたい空回りするので。
稲垣：そう、うまくいかない。
ハマ：へえ！
山本：分かっていらっしゃるんですね。
シウマ：それで空回りしてしまって、周りの人たちも“おや？”っていうふうになる可能性があるんですよ。もともと持っている気質がそういう感じなので、本当に5割くらいの力でも……。
稲垣：それは仕事だけじゃなく、プライベートでもですか？
シウマ：そうです。
稲垣：凝り性でハマすぎちゃうところがあるので、それは気を付けたほうがいいですね。
シウマ：そうかもしれないですね。やや弱点が、2026年ちょっとお腹周りっていうのが……。
稲垣：あら。
シウマ：お腹をくだしやすいとか、便秘をしてしまうっていうことになりがちなので。
稲垣：健康管理が大切。
シウマ：そうですね、そのへんだけ気にしておけば本当に問題ないぐらい。思うまま進んでくださいっていう運気です。
山本：さすが店長！
稲垣：店長として良かったですよ。
