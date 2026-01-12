大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは、外野手を補強するためにカイル・タッカー外野手の獲得に動く可能性がある。タッカーは当初予想されていた超大型契約が現実的ではなくなりつつあり、ドジャースにとって朗報となる展開が浮上した。米メディア『スポーツ・ノート』のジェイソン・ブルゴス記者が言及した。

タッカーは4度のオールスター選出、オールMLB・セカンドチームに3度名を連ね、2022年にはゴールドグラブ賞も受賞した。さらに、29歳を迎える全盛期真っただ中の存在だ。

そのため、10年総額4億ドル（約628億円）規模の契約が噂されてきた。しかし、スプリングトレーニングまで1ヶ月を切った現時点で複数球団が関心を示しているにもかかわらず、決着には至っていない。

そこで、タッカーには短期で2億ドル（約314億円）の契約が予想され始めている。ドジャースは、すでに大谷翔平選手らと長期の大型契約を結んでいるため、タッカーを短期で契約できるのであれば確実に補強に動くだろう。

短期契約が浮上したタッカーについてブルゴス氏は「これはドジャースにとって朗報だ。ドジャースは彼に強い関心を示しているが、短期契約での獲得を希望している」とし、続けて「これにより、ドジャースが希望する条件で彼を獲得する可能性がさらに高まるだろう」と言及した。

