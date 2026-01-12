大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは2025年シーズン、トロント・ブルージェイズを下してワールドシリーズ連覇を果たした。運命の第7戦で同点ソロを放ったミゲル・ロハス内野手の働きも大きかったが、この劇的弾を予言していた人物がいたという。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

ロハスは3-4と1点ビハインドで迎えた9回表1死の打席で、左翼席へ飛び込む値千金の同点ソロ本塁打をマーク。延長戦に持ち込んだチームはその後、延長11回表にウィル・スミス捕手が勝ち越しソロを放つと、9回裏途中から登板していた山本由伸投手がこの1点を守り切り優勝を果たした。

[sp_ad]

同メディアは「ダグ・マケイン記者のインタビューで、ロハスは妻がポストシーズンのどこかで本塁打を打つと予言していたことを明かした。彼は第7戦を迎えるまで、出場機会が少なかったことで自信を少し失っていたという。それでも妻は、重要な場面で試合に影響を与えるチャンスを得れば、必ず本塁打を放つはずだと固く信じ続けていた」と言及。

続けて、「本塁打を放った直後、ロハス夫妻は予言が的中したことを喜び合った。そして、彼のこの一発は球団史上最も重要で、最も大きな意味を持つ本塁打だったと言っても過言ではない。1点ビハインドの状況で飛び出たということだけでなく、打ったのがキャリアの大半をユーティリティとして過ごしてきた選手だったという点も特筆すべきだ」と記している。

【関連記事】

【了】