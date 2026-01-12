バンダイは、『五星戦隊ダイレンジャー』より「五星戦隊ダイレンジャー 連休だァァッ!! アクリルメッセージディスプレイ」(1,760円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年4月発送予定。

「五星戦隊ダイレンジャー 連休だァァッ!! アクリルメッセージディスプレイ」は、「スーパー戦隊オフィシャル」公式X(@sentai_official)が連休前夜に投稿するコメントをアクリルディスプレイとして商品化。

これを会社の自分のデスクにおいておくと、「あっ、あいつ有休か」と同僚に気づいてもらうことができる。

なお、スーパー戦隊オフィシャルが投稿した同商品の紹介ポストには、「※本編では一切言ってませんw」「商魂たくましい」「おそらく、こんなに自然とこの言葉が口から出たのは生まれて初めてだw『なにしてんねん』」「仕事だァァッ!! も、セットにして欲しいサービス業なのでした。」とツッコミが続々と寄せられている。







(C)東映