鎌ケ谷で「エドポロう」

年が明けて、入寮＆新人合同自主トレが始まった。プロ野球ファンにとって（正式な球団行事のない）1月最大の楽しみじゃないかと思う。1/10からの3連休はGAORAのカメラが入り、またスタンドも一般開放されたので、沢山の視線がルーキーたちに注がれた。もちろんユニフォーム着用は2月の春季キャンプからではあるが、メディアやファンに囲まれる体験はルーキーたちにプロの実感をもたらしたはずだ。

新人合同自主トレは春季キャンプと違って、コンディション作りというか調整段階でしかない。2月から始まる本格的なトレーニングについていける心技体を、プロのコンディショニングコーチのメニューで作っておきましょうという主旨だ。

だから技術的な指導は行われない。春季キャンプで追い込んで、せっかくの金の卵が壊れたらたまったもんじゃないから準備させておく。だから見に行っても大したことないのだ。ルーキーの実力なんかぜんぜんわからない。わからないんだけど、見ちゃうんだなぁ。何でかっていうと嬉しいから。これから無限大の伸びしろを持った若者の物語が始まるんだと思うとワクワクするから。鎌スタに駆けつけたファンにとっては「今のうちにサインをもらっておく」喜びもある。

僕も単にウヒョウヒョ＆ワクワクしてるだけだが、新人合同自主トレを見た印象を記しておきたい。こういう第一印象は案外大事だったりするのだ。球場でストレッチをしたり、軽く走ったりしていて、ダントツに目立っていたのはドラフト2位のエドポロ・ケインだ。トレーニングウエア越しに体躯のがっしり感が伝わってくる。ほんわかしたキャラクターもいい。合同自主トレの「主役」という感じだ。僕は今年、エドポロを見に鎌ケ谷へ通うことになるだろう。この男がプロの球に目を丸くし、キリキリ舞いさせられて、やがてそれを克服して才能を開花させるのを見るのだろう。鎌スタの場外弾が見たい。変に小さくまとまらないでほしい。もう、エドポロを見に行くことを「エドポる」と名付けたいくらいだ。みんな、今年は鎌ケ谷で「エドポロう」よ。

落ち着きのある大塚、キャンプで早く見たい大川

エドポロ・ケインと反対の意味で目立っていたのはドラフト3位の大塚瑠晏だ。今、「晏」という字をPCで打つのに変換に手間取った。「晏」は初めて使う文字だ。「安らか」とか「穏やか」という意味のようだ。勉強になる。大塚瑠晏はまさに「晏」の字が表す通り、むちゃくちゃ落ち着いて見えた。エドポロがギラギラ目立っていたとしたら、大塚は渋好み、所作にオドオドしたところがなく、美しい。新人って戸惑うことの方が多いはずだが、こう、いちいち余裕があって、サマになっている。端正なルックスだし、あの雰囲気だ、間違いなく人気選手になるだろう。石井一成がFAで出たタイミングで入団してきたのも何か持ってる感じがする。僕は栃木に友人知人が多いのだが、石井ピンちゃんの代わりにルアンが入って、地元出身選手の入れ替わりになったようだ。今度、鹿沼の「峠の味どころ 大越路」に連れてってもらう約束をしている。どうもクルマでないと行きにくい店のようだ。日野市の「増田屋」（こちらは宮崎一樹選手のご実家）と味くらべだなぁ。ファイターズファンで、かつ蕎麦好きの自分にはこたえられない。

ドラ2、ドラ3の話題が出て、肝心のドラフト1位はどうなっているんだと訝（いぶかし）く思う読者もおられよう。六大学の快速クローザー、大川慈英は例えばエドポロや、育成1位の常谷拓輝と違って身体のごつさ、大きさでは目立たない。なで肩ですんなりした、ピッチャー体型なのだ。身長も去年の190超えのルーキーたちと比べたら180センチと平凡だ。つまり、パッと見ではそれほど存在感なく、他の選手に埋もれてしまう。おおっ、と思わせたのはキャッチボールを始めたときだ。もちろん自主トレ序盤だから軽いものだ。ボールの感触や回転を確かめるように、あるいは股関節に体重をかけるような感覚でスイ～っと投げた。これがいい感じなのだ。ブルペンで見たわけでもマウンドに立ってるところを見たわけでもないが、ああ、いいピッチャーだなという感じ。早くキャンプで見たい。そのためにも今はしっかり準備だなぁ。

つい言及がドラフト上位に偏ってしまって申し訳ない。指名順など関係なく、ルーキーはファイターズの宝だ。僕の推し選手、中島卓也はドラフト5位（2008年）だった。最も親しく野球を語り合った渡辺浩司氏（現・楽天コーチ）はドラフト外（1981年）の入団だ。長く野球を続けてほしい。ファイターズの歴史をつくってほしい。とにかく今は期待感でいっぱいだ。がんばれワカゾー。