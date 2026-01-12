高知県西南部に位置する四万十市(しまんとし)は、四万十川をはじめ、山、海の大自然に囲まれたまち。夏はカヌーやSUP、屋形船などのリバーアクティビティを楽しめ、鮎やうなぎ、四万十牛、栗など、おいしい食材が豊富なのが特徴です。

今回は、日本有数のトンボの楽園「トンボ自然公園」とふるさと納税返礼品を紹介していきます。

世界初のトンボ保護区「トンボ自然公園」について

トンボ自然公園

・高知県四万十市具同8055-5

・アクセス：【車】四万十町中央ICから約1時間

【公共交通機関】JR中村駅からタクシーで約10分／JR具同駅からタクシーで約8分または徒歩約20分

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

これまでに81種類のトンボが見つかっている、世界初のトンボの保護区である「トンボ自然公園」。トンボを探して観察できるだけでなく、季節や天候によるタイミングはありますが、トンボの羽化や産卵、捕食の様子など生態観察ができるのも特徴です。

豊かな自然もあり、700種類以上の野草が生息しています。スイレンやシュレーゲルアオガエルなど、トンボ以外にも四季折々にさまざまな動植物を観察することができるのも魅力! 審美的な景観づくりにも力を入れているとのことで、自然公園内の観察道も楽しめます。

希少種を含む生きものの保全活動・教育活動が行われ、子どもから大人まで“自然と触れ合う体験”ができるスポットです。

また敷地内にある「四万十川学遊館(あきついお)」は、トンボはもちろん四万十川や世界の魚たちが飼育展示されている、遊びながら学べる施設。

トンボの生命の神秘を間近で感じ、自然の大切さを知る場「とんぼ館」をはじめ、四万十川の魚約120種500尾や、四万十川河口の汽水域で見られる魚が豊富に展示されている「さかな館」があります。

日本三大怪魚の一つといわれている「アカメ」や食事風景が迫力満点な「ピラルク」も見どころなのだとか!

自治体からのメッセージ

四万十市には、清流と豊かな自然がつくりだす魅力があふれています。トンボ自然公園では、息づく生きものたちの姿を間近に感じながら、四万十ならではのゆったりした時間を過ごすことができます。季節ごとに違う生きものたちに出会えるのも、この場所ならでは。ぜひ自然豊かな四万十市へお越しください。

四万十市のふるさと納税返礼品について

栽培に工夫を凝らし、2カ月追熟した甘い「土佐文旦」を紹介します。四万十市の中でも人気を誇る返礼品なのだとか!

【早期受付・数量限定】熟成の土佐文旦5kg

・提供事業者：株式会社 四万十甘熟みかん園

・内容量：土佐文旦5kg(約7個〜13個)×1箱

・寄附金額：9,000円

※2026年2月下旬より発送

プチプチ食感がたまらないごちそうフルーツ「土佐文旦」です。さわやかな香りとジューシーな果実感が楽しめ、優しい甘みと程よい酸味のバランスが魅力!

今回は高知県四万十市の観光スポット「トンボ自然公園」と、返礼品を紹介しました。世界初のトンボ保護区でさまざまなトンボの生態や姿を観察することができます。また「四万十川学遊館(あきついお)」は、四万十川や世界の魚たちを観賞でき、魚それぞれの個性的な食事風景なども楽しめる施設です。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてくださいね。

ライター：マイナビふるさと納税担当者