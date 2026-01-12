レアル・マドリードを率いるシャビ・アロンソ監督が、スーペルコパ・デ・エスパーニャ決勝を振り返った。11日、スペイン紙『マルカ』がコメントを伝えている。

スーペルコパ・デ・エスパーニャ決勝が行われ、レアル・マドリードはサウジアラビアの地でバルセロナと対戦した。試合は36分にハフィーニャの得点でバルセロナが先制したものの、45＋2分にヴィニシウス・ジュニオールが同点弾を記録。すると、そこから前半アディショナルタイムに互いが1点ずつを奪い、2－2でハーフタイムに突入する。後半はこう着状態が続いたが、73分にハフィーニャが値千金の勝ち越しゴールをマーク。そのまま3－2でタイムアップを迎え、勝利したバルセロナが大会連覇を成し遂げた。

宿敵との“エル・クラシコ”に敗れ、今季初タイトルを逃してしまったレアル・マドリード。試合後のインタビューに応じたシャビ・アロンソ監督は、「どんな形であれ悔しい。拮抗し、非常に競り合ったエキサイティングな試合だった」と述べつつ、「終盤にあった2つの決定的なチャンスを考えると、同点に追いつく可能性もあった。しかし、最終的にはバルサを祝福するしかない」とゲームを回想している。

また、合計4得点が生まれた前半終盤については、「最後の15分間で多くのことが起こった。ボールを持たない時間帯でもうまくコントロールできていたし、決定的なチャンスも2つあった。先制点を許したものの、チームはしっかり対応しながら2－2に追いついた」とコメント。一方、「後半も拮抗した締まった展開だったが、相手はわずかなチャンスでゴールを決め、私たちは同点を狙ったが叶わなかった」と悔しさを滲ませた。

なお、今後については、「できるだけ早く気持ちを切り替えることが大切だ」と主張。「これは数ある大会のひとつであり、我々にとって重要度が最も低い大会のひとつでもある。前を向いて選手たちのコンディションと精神状態を回復させ、前進し続けなければならない」と見解を示している。



【動画】ハフィーニャによる値千金の決勝弾！



