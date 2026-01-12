婚約指輪が「一番欲しくなかったブランド」…喜ぶべきなのに涙が止まらない…このモヤモヤをどう解消する？ 悩む相談者へのアドバイス続々

フリーアナウンサーの住吉美紀がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生ワイドラジオ番組「Blue Ocean」（毎週月曜～金曜 9:00～11:00）。毎週金曜日に放送しているコーナー「沢井製薬 presents オトナのなんでも相談室」では、リスナーから届いたお悩みを、Blue Oceanリスナーのみんなで考えていきます。今回の放送は、「プロポーズの指輪のブランド」に関する相談を紹介しました。クリスマスにプロポーズされました。とても嬉しかったのですが、もらった指輪が一番欲しくなかったブランドだったのです……。彼には「実は欲しいブランドがあった」と正直に伝え、彼も笑って理解してくれましたが、朝起きても悲しくて涙が止まりません。伝えなかった自分が悪いのは分かっていますが、どうすればこの気持ちを整理できるでしょうか。（20代 女性）この相談を受け、パーソナリティの住吉は「おめでとうございます！ 結婚したいという思いが通じ合ったことは、本当に貴重なことですよ」と祝福しつつ、「一番欲しくなかったブランド、というのがあったんですね……」とお悩みに寄り添います。住吉は1つの案として「もうそこまで嫌だったら、彼に頭を下げて『1回返品していい……？』と聞くのは、なしかな……？ 大切にしたいからこそ、正直にお願いしてみる。それでダメなら諦める、というのも手かもしれません」と自身の考えを述べ、その他のリスナーにアドバイスを呼びかけました。――今回の相談に対して、番組にはリスナーからたくさんのアドバイスが届きました。この記事では、その一部のメッセージを紹介します。私も好きなブランドを伝えていたのに、一番嫌なブランドを贈られた経験があります！私は以下の3つで乗り越えました。①そのブランドのポジティブなレビューを見まくる②彼がなぜそのブランドを選んだのか（ダイヤの質やアフターフォローなど）背景を聞く③「これは好きなブランドだ！」と言い聞かせて身に付ける（笑）。ブランドを受け取るのではなく、彼の気持ちを受け取ると考えてみてはいかがでしょうか？（神奈川県 34歳 女性 会社員）はっきり言います！ 婚約指輪の活躍期間は結婚式まで！ 日常使いはしにくいものです。それよりも、あなたが「嫌だ」と言った時に笑って受け止めてくれた彼が素晴らしい！ ここで怒り出す男性もいます。今回の件は、これから2人で価値観をすり合わせていく家庭作りの始まりです。この悩みを打ち明けて、笑って彼を選んだ自分を誇ってください。（東京都 43歳 女性 専業主婦）今は残念な気持ちが強いかもしれませんが、年齢を重ねてから身につけると不思議と似合うようになることもあります。今は彼の気持ちをありがたく受け取り、どうしても必要な時だけつける。この「黒歴史」を盾に、結婚記念日に好きなブランドをたくさん買ってもらいましょう！（神奈川県 54歳 女性 パート）私は好きなブランドを選びましたが、3年で飽きました（笑）。「5年目くらいにまた新しいの買ってくれないかな～」なんて思っています。キラキラしたアクセサリーは何個あっても良いもの。今回もらった婚約指輪は大事にして、数年後にまた別のものをねだってみては？（神奈川県 41歳 女性 パート）＜番組概要＞番組名：Blue Ocean放送日時：毎週月曜～金曜9:00～11:00パーソナリティ：住吉美紀番組Webサイト： http://www.tfm.co.jp/bo/番組公式X：@BlueOceanTFM