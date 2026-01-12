セリエA第20節が11日に行われ、インテルとナポリが対戦した。

ここまで18試合を消化したリーグ戦で14勝4敗を記録し、勝ち点「42」の首位に立つインテル。2年ぶりの“スクデット奪還”を目指す同クラブは、現在セリエAで6連勝中と好調を維持している。対するは、連覇を目指して今シーズンに臨む3位ナポリ。今季のリーグ優勝を占う上位対決が、『スタディオ・ジュゼッペ・メアッツァ』で開催された。

試合は立ち上がりの9分にインテルがスコアを動かす。ハーフウェイライン付近でパスを繋ぐナポリにプレスをかけ、ピオトル・ジエリンスキがスコット・マクトミネイからボールを奪取。こぼれ球を拾ったラウタロ・マルティネスが左サイドに散らすと、マルクス・テュラムがドリブルでボックス左角に侵入する。背後から回り込んだフェデリコ・ディマルコがネットを揺らし、ホームチームが先制した。

対するナポリも、26分にゲームを振り出しへと戻す。ラスムス・ホイルンドのポストプレーで前進し、テンポの良いパスワークで左サイドに展開。エリフ・エルマスがライン際のレオナルド・スピナッツォーラに預けると、ワンツーの形でポケットに入り込む。左足でグラウンダーのクロスを送り、最後はニアに飛び込んだマクトミネイがフィニッシュ。鮮やかな攻撃でアウェイチームが追いついた。

そんななか、73分に再びインテルが先行する。ボックス手前でヘンリク・ムヒタリアンがパスを受け、巧みなタッチでペナルティエリアに入り込む。アミル・ラフマニに足を踏まれて転倒すると、オンフィールドレビューによってPKが与えられる。プレッシャーのかかる状況で“名手”ハカン・チャルハノールがキックを成功。インテルがリードを奪い返し、ナポリを率いるアントニオ・コンテ監督は抗議により退席となった。

それでも81分、指揮官を失ったナポリが同点弾を挙げる。ペナルティエリア正面でジョヴァンニ・ディ・ロレンツォがこぼれ球を拾い、ボックス右角で待つマッテオ・ポリターノに配球。左足で柔らかいクロスを蹴り入れると、ボールは混戦を抜けて大外のノア・ラングにわたる。ワンタッチで送ったマイナスの折り返しにマクトミネイが反応。ダイレクトで合わせてナポリが再度追いついた。

結局、そのまま試合は2－2で終了し、互いに1ポイントずつを分け合った。次節は14日に行われ、インテルはホームでレッチェと対戦。ナポリはホームでパルマ・カルチョと対戦する。

【スコア】

インテル 2－2 ナポリ

【得点者】

1－0 9分 フェデリコ・ディマルコ（インテル）

1－1 26分 スコット・マクトミネイ（ナポリ）

2－1 73分 ハカン・チャルハノール（PK／インテル）

2－2 81分 スコット・マクトミネイ（ナポリ）



【動画】マクトミネイのドッペルバックでナポリが追いつく！



