占い結果が悪かったら…占術研究家・水晶玉子が正しい「占いとの付き合い方」をアドバイス

山崎怜奈（れなち）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜～木曜13:00～14:55）。2025年12月29日（月）の放送は、占術研究家の水晶玉子（すいしょう・たまこ）さんがゲストに登場！ ここでは“占い結果の受け止め方”について、水晶さんがアドバイスを送りました。

◆占い結果が悪くても…

れなち：リスナーさんから「占いって、運命的な何かなのか、起こりうる注意喚起なのか、どう捉えればいいですか？」というメッセージが届いています。

水晶：そこは、すごく大切なところだと思います。例えば「〇年後に、こんなことがあります」って言われたときに、それが良いことならワクワクして待てばいいですけど、ただ待っているだけでは何も起きない場合もありますよね。

れなち：そうですね。

水晶：だから「いいことがある」と言われたら、自分でも、そこを意識して良くなるように行動してみたり、「注意して」と言われたら注意して過ごしてほしいです。避けられない運命ではないと思うんですよ。「すごく怖いことを言われたんですけど、どうしたらいいでしょう？」と相談されることもありますが、それこそ注意喚起だと思うので。“占いが絶対”なんて思うと、逆に“呪い”みたいに感じてしまいますから。

れなち：がんじがらめになってしまうと。

水晶：そう。だから、占いは天気予報とか地図みたいな感覚で、うまく使ってほしいなと思います。

れなち：ちょっとしたアドバイスじゃないですけど、“気をつけよう”って気に留めておくだけでも、結果が違ってくるかもしれない。

水晶：そうなんですよね。もし、自分にとってとても重要な日が、すごく悪い日だってあると思いますし、自分の力ではどうにもならないですから。でも、そういうときは、まず注意喚起。それだけでも、ずいぶん違ってくると思います。

れなち：自分のせいにしないほうに（気持ちを）もっていけますもんね。“悪いならしょうがない”みたいな感じで。

水晶：そうそう、それが一番大切です。

＜番組概要＞

番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。

放送日時：毎週月～木曜 13:00～14:55

パーソナリティ：山崎怜奈

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/darehana/

番組公式X：@darehanaTFM