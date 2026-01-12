FAカップ3回戦が11日に行われ、マンチェスター・ユナイテッドとブライトンが対戦した。

ルベン・アモリム監督が解任されたマンチェスター・ユナイテッドは、ダレン・フレッチャー暫定監督の下、2023－24シーズン以来となる14度目のFAカップ優勝を目指す。対するブライトンは、クラブ史上初のFAカップ優勝を狙う。日本代表MF三笘薫はベンチスタートとなった。

試合は12分にスコアが動いた。ブライトンのダニー・ウェルベックがボックス内の左寄りからクロスを上げると、ジョルジニオ・リュテールがヘディング。これはマンチェスター・ユナイテッドのGKセンヌ・ラメンスが阻んだが、こぼれ球をブラヤン・グルダが押し込み、ブライトンがリードを奪う。

その後はマンチェスター・ユナイテッドがボールを支配し、チャンスを作りながらも、なかなかゴールが生まれないという状況が続く。このままスコアは動かず、ブライトンの1点リードのまま試合を折り返した。

後半もマンチェスター・ユナイテッドがボールをコントロールする状況は変わらないが、前半とは違いなかなかシュートまで持ち込むことはできない。一方のブライトンは64分、グルダがボックス手前でパスを収め、走り込んできたダニー・ウェルベックはグルダからのボールを少し持ち運んでから左足を一閃。強烈なシュートをゴールに突き刺し、ブライトンがリードを2点差とする。

そして78分、ブライトンはウェルベックがベンチに下がり、代わって三笘薫が途中出場する。

しかし試合はこのままでは終わらない。マンチェスター・ユナイテッドは85分、左CKのチャンスからベンヤミン・シェシュコがヘディングでゴールネットを揺らし、1点差に詰め寄る。

このまま追い上げたかったマンチェスター・ユナイテッドだったが、途中出場のシェイ・レイシーが判定に対して不満を露わにし、この試合2枚目のイエローカードで退場。数的不利に陥ってしまった。

試合はこのまま終了。ブライトンが2－1でマンチェスター・ユナイテッドに勝利し、4回戦に勝ち進んだ。

FAカップ4回戦の組み合わせ抽選は1月12日に行われ、2月14日から15日にかけて行われる。

【スコア】

マンチェスター・ユナイテッド 1－2 ブライトン

【得点者】

0－1 12分 ブラヤン・グルダ（ブライトン）

0－2 64分 ダニー・ウェルベック（ブライトン）

1－2 85分 ベンヤミン・シェシュコ（マンチェスター・ユナイテッド）

【動画】グルダの先制ゴール＆ウェルベックが古巣相手に強烈なゴール！