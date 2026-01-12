俳優の松下奈緒が、きょう12日(22:30～)に放送されるカンテレ・フジテレビ系ドラマ『夫に間違いありません』第2話の見どころを語った。

松下奈緒

同作は、妻が夫の遺体を誤認し、保険金を受け取った後に死んだはずの夫が帰還するところから始まる、人の心の醜さや美しさがあらゆるところにちりばめられたサスペンスドラマ。

第2話では、聖子(松下)の身に新たな脅威が迫る。突然現れたキャバクラ嬢の瑠美(白宮みずほ)が、一樹(安田顕)の生存を知っていた。さらに瑠美は、一樹が行方不明だった間、一緒に暮らしていたことを明かし、聖子を困惑させる。第三者に一樹の死が偽装だと知られたうえに、夫が家族を裏切っていたことを知った聖子に対し、一樹は「俺が生きていることは証明できない」「瑠美とはもう会うことはない」と、瑠美から脅迫されることを恐れる聖子をたしなめる。

松下奈緒 コメント

(第1話の最後で)キャバクラ嬢の瑠美が現れ、そこで初めて夫の一樹と彼女が一緒に暮らしていたことを知らされます。さらに、瑠美は一樹が生きていることを知っていると…。それを聞かされた聖子が、ここまで苦しめられるの？っという第2話です。

まだ物語は序盤ではありますが、“家族の幸せな生活”を守るため、真実を秘密にしようと決断した聖子の前に、なぜかその秘密を知っている人間が現れる。聖子と一樹しか知らないはずなのになぜか第三者が知っている! 第2話は、その存在が大きく聖子にのしかかる回ですね。

(ネタバレもあって)とにかく言葉で説明するのが難しいので、本当に見ていただくのが一番早いです!!

【編集部MEMO】

安田顕はこのドラマについて、「台本やあらすじも全部読ませていただいていますが、一番面白いのは、最終話です。連ドラって最終話の直前が一番面白くて、最終話は“んんん…”ってこと、ありません? でも、これは最終話まで面白いです。だから全部見てください」とアピールしている。

