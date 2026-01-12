FAカップ3回戦が11日に行われ、ポーツマス（2部）とアーセナルが対戦した。

ポーツマスは、チャンピオンシップで24試合を戦い6勝7分け14敗の21位。FAカップでは2007－08シーズン以来、通算3度目となる優勝を目指す。対するアーセナルは、プレミアリーグで21試合を戦い15勝4分け2敗の首位。2019－20シーズン以来、通算15度目となるFAカップ優勝を狙う。

試合は3分、ポーツマスが先制する。敵陣でボールを奪い返すと、ハーベイ・ブレアが左サイドから低い弾道のクロスを通すと、コナー・チャンプリンがダイレクトで合わせてシュート。これはアーセナルのGKケパ・アリサバラガに阻まれたが、跳ね返りをコルビー・ビショップが押し込んだ。

しかし8分、アーセナルが左CKのチャンスを得ると、ゴール前の混戦からクリスティアン・ノアゴールが押し込み、オウンゴールを誘発。得意のセットプレーからすぐに追いついてみせた。

その後、ボールをコントロールするアーセナルに対し、ポーツマスはDFラインの背後へのロングボールから得点を狙っていく。すると25分にスコアが動く。アーセナルは右CKからガブリエウ・マルティネッリが頭で合わせ、早い時間帯で試合をひっくり返した。

1点のリードを得たアーセナルは、攻勢を緩めない。42分、アーセナルのノニ・マドゥエケがボックス内で倒され、PKを獲得する。しかし、マドゥエケのキックはゴール枠内に飛ばずに失敗。リードを広げる絶好機を逃した。前半は、アーセナルの1点リードで終える。

後半に入り、ポーツマスはより積極的にハイプレスを仕掛け、ボール奪取から得点に迫っていく。しかし、先に次の1点を奪ったのはアーセナルだった。素早いリスタートから右サイドからガブリエウ・ジェズスがグラウンダー性のクロスを通し、最後はゴール前に飛び込んだマルティネッリが合わせた。

さらにアーセナルは72分、右CKからマルティネッリが頭で合わせて加点。マルティネッリはハットトリック達成となった。

試合はこのまま終了。アーセナルが4－1でポーツマスに勝利し、FAカップ4回戦に勝ち進んだ。

FAカップ4回戦の組み合わせ抽選は1月12日に行われ、2月14日から15日にかけて行われる。

【スコア】

ポーツマス 1－4 アーセナル

【得点者】

1－0 3分 コルビー・ビショップ（ポーツマス）

1－1 5分 オウンゴール（アーセナル）

1－2 25分 ガブリエウ・マルティネッリ（アーセナル）

1－3 51分 ガブリエウ・マルティネッリ（アーセナル）

1－4 72分 ガブリエウ・マルティネッリ（アーセナル）

【動画】得意のCKから逆転! ポーツマスvsアーセナルのゴール集!