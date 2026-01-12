セリエA第20節が11日に行われ、フィオレンティーナとミランが対戦した。

ホームのフィオレンティーナは、ここまでリーグ戦19試合を戦い2勝7分け10杯の18位に沈んでいる。それでも直近のリーグ戦5試合では2勝1分け2敗と徐々に復調の兆しを見せつつある。今後のためにも、少しでも勝ち点を積み重ねたいところだった。

対するミランは、リーグ戦18試合を戦って111勝6分け1敗の勝ち点「39」で2位につけており、首位インテルとの勝ち点差は「3」となっている。首位を追い上げるためには落とせない一戦だった。

試合は、ミランが序盤からチャンスを作りつつ、フィオレンティーナのGKダビド・デ・ヘアの好セーブなどもあり、先制点を奪うことはできない。一方のフィオレンティーナも、試合が進むにつれて徐々にチャンスを増やしていく。しかし、前半は両チーム共にスコアレスのまま終えた。

後半の立ち上がりはフィオレンティーナがギアを上げ、立て続けにチャンスを作っていく。そして66分、フィオレンティーナが遂にゴールをこじ開ける。左CKのチャンスを獲得すると、アルベルト・グズムンドソンが蹴ったボールをピエトロ・コムッツォが頭で流し込み、フィオレンティーナが先制した。

対するミランのマッシミリアーノ・アッレグリ監督はアドリアン・ラビオやラファエル・レオンなど4名を入れ替え、流れを手繰り寄せようとする。すると、90分、ユスフ・フォファナのスルーパスに抜け出したクリストファー・エンクンクがボックス内からシュートをゴール右上に叩き込む。土壇場でミランが追いついた。

その後、フィオレンティーナに決定機が訪れたものの、試合は1－1のままタイムアップの笛が吹かれ、フィオレンティーナとミランによる試合は引き分けという決着に終わった。

次節、フィオレンティーナは18日にアウェイでボローニャと、ミランは15日にアウェイでコモとぞれぞれ対戦する。

【スコア】

フィオレンティーナ 1－1 ミラン

【得点者】

1－0 66分 ピエトロ・コムッツォ（フィオレンティーナ）

1－1 90分 クリストファー・エンクンク（ミラン）

【動画】コムッツォの先制ゴール＆エンクンクの同点ゴール！