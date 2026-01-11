大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今オフ、エドウィン・ディアス投手という大きな補強を行ったものの、まだ理想には程遠いという。そこでキム・ヘソン内野手を放出して戦力を強化する案が浮上しているが、それには反対の声も多い。米メディア『ドジャース・ウェイ』のステフェン・パレロ記者が言及した。

ヘソンは期待されたほど派手なルーキーイヤーを送ったわけではないが、自分に最も厳しい姿勢を貫き、確かな前進を示したと評価されている。打率.280を記録し、コンタクト時の打球角度も安定。さらに内野に加えて中堅手としてもプレーし、高い守備の柔軟性を見せた。

[sp_ad]

最大のポイントは機会の少なさだ。27歳を目前にしながら、メジャーでの打席数はわずか170。メジャーの投手や異文化に適応するには、明らかに不十分な打席数だろう。

ヘソンは大谷翔平選手のようなスターになる選手ではないかもしれないが、万能性などドジャースが重視する要素をいくつも備えている。

放出すべきではないとの声が多いヘソンについてパレロ氏は「重要なのは、今トレードすれば安値での放出となる点だ。彼に十分な機会を与え、能力を示す場を設けた上で検討する方が理にかなっている。ドジャースにとって二塁手は不安定なポジションであり、彼を戦力に含めることで選択肢が増える」と言及した。

【関連記事】

【了】