日本の野球文化を支え、多くの名勝負と記憶を生んだ球場たち。しかし時代の流れとともに姿を消し、今ではもう訪れることのできない場所も少なくない。そこで今回は、日本野球史に深く刻まれながらも、惜しまれつつ消えていった“名球場”を紹介する。

後楽園球場

所在地：東京都文京区

廃止：1987年

最大収容人数：38,000人前後

■この球場が愛された理由

読売ジャイアンツなどが本拠地とした後楽園球場は、1937年に内野二階建てスタンドを持つ球場として開場。都心の水道橋という絶好の立地もあり、「プロ野球の聖地」として戦後の日本プロ野球文化そのものを象徴した球場とされていた。

丸みを帯びたスタンドと人工芝のコントラストは独特で、“昭和の東京らしい”空気に満ちていた。観客席が密集しているため声援が反響しやすく、トランペット応援の音圧は全国でも屈指。

1970年にスコアボードの電光掲示化、1976年に人工芝の導入を日本の野球場で初めて行うなど、野球場としても日本のプロ野球をリードしてきた。

施設の老朽化により、1987年シーズンをもって閉鎖。隣接する競輪場跡に東京ドームが建設され、球場としての役割を引き継いだ。

■名場面

「V9」と呼ばれる巨人の黄金期、王貞治の「800号、868号」、「天覧試合」、長嶋茂雄の引退セレモニーなど、球史に残る瞬間の多くが後楽園で生まれた。

野球以外でもプロボクシングの世界興行、マイケル・ジャクソンなど世界的アーティストのコンサートも多く、スポーツと文化の中心地としての価値も高かった。

■球場の現在

球場は1987年に閉鎖・解体され、現在は東京ドーム、ホテル、ホールなどの複合施設となっている。

球場自体は姿を消したが、野球殿堂博物館内には当時のスタンドシートやベンチが移設展示されており、当時の雰囲気を味わうことが出来る。

