FAカップ3回戦が11日に行われ、ダービー・カウンティとリーズが対戦した。

世界最古のカップ戦とも言われるFAカップでは、3回戦からプレミアリーグ（イングランド1部）及びチャンピオンシップ（イングランド2部）のクラブが登場する。そして3回戦では日本代表MF田中碧が所属するリーズが、ダービー（2部）の本拠地に乗り込んだ。



田中が公式戦6試合ぶりのスタメン出場を飾った一戦で、両者一進一退の攻防を迎えた30分、田中がチャンスを演出する。敵陣でフリーでボールを受けると、前方にいたルーカス・ヌメチャへスルーパス。ヌメチャはブロックされ、最後にヨエル・ピルーが左足を振り抜くも、シュートはポストに直撃する。

すると32分、ヌメチャがGKヤコブ・ゼッターストロームにエリア内で倒されPKを獲得する。しかし、ゼッターストロームはピルーのシュートをストップ。汚名返上に成功し、先制点は許さない。対するリーズは、コーリー・ブラケット・テイラーがドリブルでエリアに侵入。ボールがもつれるも、ベン・ブレアトン・ディアスがシュートを決め切り、ダービーが一歩前に躍り出る。



後半に入り、リーズがペースを掴み始めると、敵陣エリア前でパスをつなぎ、ウィルフリード・ニョントが同点弾を決める。さらに59分、ピルーのミドルシュートはGKにセーブされるも、こぼれ球に田中が反応。右足でシュートを押し込み、わずか4分で逆転に成功する。

田中は積極的にボールに触り、後方からのビルドアップに参加。リーズがダービーを押し込む展開が続くも、GKの好セーブに阻まれ追加点とはならない。それでも、最後までボールを支配し続け、ダービーに反撃の隙を与えず。最後はジェームス・ジャスティンがカウンターから仕上げとなる3点目を記録し、3－1で逆転勝利を収めた。

次戦、ダービーは17日にプレストン、リーズはフルアムとそれぞれ対戦する。



【スコア】

ダービー・カウンティ 1－3 リーズ

【得点者】

1－0 36分 ベン・ブレアトン・ディアス（ダービー・カウンティ）

1－1 55分 ウィルフリード・ニョント（リーズ）

1－2 59分 田中碧（リーズ）

1－3 90＋3分 ジェームス・ジャスティン（リーズ）

【動画】田中碧の逆転弾！



