大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースが今オフに補強すべきポイントとして外野手が挙げられている。そこで、注目のフリーエージェント（FA）であるカイル・タッカー外野手の争奪戦において、有利な立場に立ちつつある可能性が浮上した。米メディア『ヘビー』のエドゥアルド・ラゾ記者が言及した。

スプリングトレーニング開始が迫る中、タッカーはいまだに長期の大型契約を手にしていない。昨季はシカゴ・カブスでプレーしたが、次の10年を託すような契約には至っておらず、その状況がドジャースにとって追い風になり得るという。

[sp_ad]

もしタッカーが短期契約となれば、ドジャースは間違いなく獲得に動くだろう。トロント・ブルージェイズやニューヨーク・メッツも争奪戦に参戦する可能性がある。

ドジャースにとって、タッカー獲得は外野の弱点を埋める理想的な補強となる。すでに大谷翔平選手らと大型契約を結んでいるドジャースは、過剰な出費をするつもりはないが、条件が予算に見合うのであれば迷わず動けるのが強みだ。

注目の集まるタッカーの動向についてラゾ氏は「ドジャースはすでにエドウィン・ディアス投手を獲得し、守護神という最大の課題の1つを解決した。今、彼らの忍耐力が別の弱点を克服する機会をもたらすかもしれない。ディアスとタッカーを獲得できれば、ドジャースにとって3連覇は十分に手の届くところにあるだろう」と言及した。

【関連記事】

【了】