今日の運勢は？ ★2026年1月12日（月・祝）12星座占いランキング！ 第1位は蠍座（さそり座）！ あなたの順位は何位…!?

2026年1月12日（月・祝）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）1月12日（月・祝）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の嬉野つばささんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は蠍座（さそり座）！ あなたの星座は何位……？やる気があって、どんなことにも全力で取り組める一日に。目標を高く設定すると、運気アップにもなるようです。周りの人たちには笑顔で接するようにしてみて。協力する人が増えていくことでしょう。妥協せず物事に熱心に取り組めそうです。限界を決めずにやってみると、思いも寄らない成果に繋がりそう。良いと思ったものは、周りの人にもすすめてみると◎そこから話も拡がることでしょう。自分の長所が輝けるようにセルフ・プロデュースをしてみましょう。ファッションなど見た目を分かりやすく変えてみると良いかも。親友や恋人に相談しながら一緒に買い物をするのも楽しそうです。友人たちとコミュニケーションをとる機会が多くなりそう。色々な話題にふれるようなので、豆知識が増えることでしょう。趣味の話はついつい夢中になってしまいそう。とっておきの話を披露してみて。自分をよく見せようとせず、ありのままの姿でいると良いかも。無邪気な笑顔や、ちょっぴり抜けているところがある方が、一緒にいる相手も緊張せずに過ごせることでしょう。自分にしかできない役割があると、やる気がわいてくるようです。頼りにされる状況にもなりそうですが、働き過ぎは禁物です。休憩中は、体をほぐすなど自分のために使いましょう。周りから注目されそう。ハッピーなアイディアも思いつくので、皆を楽しませるために、エンターテイナーになりきるようです。たとえ失敗したとしても、笑い話に変えて素敵な思い出になることでしょう。好きな音楽などを聞きながらリラックスするようにしてみましょう。すると収入アップができるようなアイディアが思いつきそう。「やってみたい」と思うことがあればチャレンジしてみて。過去のものを整理すると◎クローゼットや押し入れの奥から懐かしいものを見つけるかも。ふと気になる人がいたら、連絡をとってみるのもアリ。お互いの成長を感じることで、モチベーションも上がりそう。誤解されたり、勘違いされたりするかも。おかしいなと思ったら、色々考えてしまう前に相手と話をするようにしてみましょう。お互いに丁寧に接すれば、深く知るきっかけになりそうです。一つの考えにこだわらずに、色々なアプローチをしてみると良いでしょう。バランス良く物事を観るようにすると、新たに挑戦したくなることもありそうです。自分の可能性を広げるようにしましょう。今日は、体調管理を徹底してみましょう。食事は消化の良いものを意識するなど、できることを行ってみて。家族と協力しながら生活習慣を見直してみると、心に余裕も生まれてきそう。極端に物事を捉えやすく心の奥がザワつきやすい日。もし不安になったとしてもすぐに片付けようとせず「今日は感情の深海探索中」な感じでOKです。違和感は未来へのヒントになり、新しい人やご縁に興味を持ったり委ねたりする事ができるとラクになれます。■監修者プロフィール：嬉野つばさ（うれしの・つばさ）池袋占い館セレーネ所属。2017年から個人鑑定活動をスタート。若くして占いの世界に入り、長年にわたって鑑定。複数融合された独自のリーディングとバランスの取れた鑑定が特徴。SATORI電話占いにも出演している。