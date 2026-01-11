アーセナルを率いるミケル・アルテタ監督が、ドイツ代表MFカイ・ハヴァーツの復帰を示唆した。10日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。

現在26歳のハヴァーツは今シーズンのプレミアリーグ開幕節マンチェスター・ユナイテッド戦でひざを負傷してしまい、以降は戦線離脱を余儀なくされている。そんななか、11日に行われるFAカップ3回戦のポーツマス（2部）戦を前に、アルテタ監督が同試合でハヴァーツが出場する可能性があることを明かした。

「すべてがうまくいけば、そうなると思う。彼は数日中にチームに復帰するだろう。トレーニングを順調にこなしているし、負荷も増やしていて、それにうまく対応している。彼を起用できれば素晴らしいね」

なお、ハヴァーツは先月30日に行われたプレミアリーグ第19節のアストン・ヴィラ戦でベンチ入りを果たしていたため、戦列復帰できる状態にあると予想されているが、それ以降の2試合は欠場となっていた。

その理由について聞かれたアルテタ監督は「選手が私たちのユニフォームを着て、プレーする機会が与えられるということは要求が高いということであり、それだけのことだ。カイもそのことは理解している」と万全の状態になる必要があったと説明した。