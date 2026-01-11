大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、ワールドシリーズ（WS）連覇に貢献したジャスティン・ディーン外野手をDFAにした。放出からは約2か月が経過している中、再獲得に動くべきではという意見が浮上しているようだ。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

ディーンはWS第6戦・9回裏無死一塁の場面で、左中間フェンスの下部に挟まった打球を見てすぐさま審判にボールデッドをアピールし、エンタイトル二塁打にとどめるという好判断が大きな話題となった。

同シリーズ終了後の日本時間2025年11月7日、ディーンはドジャースをDFAとなるも、ウェーバー公示中にサンフランシスコ・ジャイアンツが獲得した。ところが、同2026年1月7日、わずか2か月で再びDFAにされてしまった。

そのディーンについて、同メディアは「ドジャース、彼を家に連れて帰ろう」と提案。「控え選手層に不測の事態でも起きない限り、開幕ロースター入りする可能性はほぼないだろう。それでも彼は、いわゆる“クワッドA”として価値があることをすでに証明している。彼がウェーバーで獲得されずにそのままフリーエージェント（FA）になってくれるのを待ち、40人枠に入れる必要のないマイナー契約で再獲得したいところだろう」と主張している。

