マンチェスター・シティが歴史的大勝を収めた。10日、イギリスメディア『BBC』が伝えた。

マンチェスター・シティは10日のFAカップ3回戦でエクセター・シティ（3部）と対戦。新加入のアントワーヌ・セメニョが早速1ゴール1アシストを記録するなど、10－1で圧勝した。

マンチェスター・シティにとっては、2部時代の1987－88シーズンに10－1で勝利したハダースフィールド戦以来の1試合2桁得点となる。FAカップに限ると、現在のクラブ名に改名する前のアーディック時代に、リヴァプール・スタンリーを12－0で破った1890－91シーズンに次ぐ大差での勝利となった。

また、イングランド1部リーグのクラブが公式戦で1試合に10得点以上を挙げたのは、1986－87シーズンのリーグカップでフルアムを10－0で下したリヴァプール以来となる。FAカップに限った記録としては、1959－60シーズンの4回戦リプレイにおける「トッテナム・ホットスパー 13－2 クルー・アレクサンドラ」以来の1試合2桁得点となった。

なお、上々のデビューを飾ったセメニョは、クラブレジェンド以来の記録を達成。最後に公式戦デビューで1ゴール1アシストを記録したのは、2011年8月スウォンジー戦のセルヒオ・アグエロ氏まで遡る。

【ハイライト動画】マンチェスター・シティ 10－1 エクセター・シティ