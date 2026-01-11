クリスタル・パレスを率いるオリヴァー・グラスナー監督が、10日のFAカップ3回戦マクルズフィールド戦を振り返った。同日、クラブ公式サイトが伝えた。

タイトルホルダーとして臨んだ初戦は、6部のマクルズフィールドと敵地で対戦。日本代表MF鎌田大地を欠くなか、キャプテンのマルク・グエイら主力と若手を交えたスターティングメンバーを起用したが、まさかの2点を先行される展開に。90分にジェレミー・ピノが1点を返したが、反撃は及ばず逃げ切られ、マクルズフィールドに世紀のジャイアントキリングを許すことになった。

グラスナー監督は試合後、「恥ずかしい限りだ。今日見た光景には説明がつかない。言い訳の余地もない。FAカップ（前シーズン）で優勝を経験した直後に、ここで敗れるとは本当に奇妙だ」と敗戦の弁。「しかし、マクルズフィールドには祝福を送りたい」と奇跡を起こした“ノンリーグ”の相手を称えた。

また、グラスナー監督は次のように言葉を続け、ファン・サポーターに謝罪。この悔しさをバネに巻き返すことを誓った。

「今日彼ら（クリスタル・パレスのアウェイサポーター）に何も返せなかったことを申し訳なく思う。 試合終了時にはピッチが（マクルズフィールドの）ファンや人々で埋め尽くされた。全員がすぐにロッカールームに引き上げるしかなかった」

「全員が失望している。選手たちは悔しい思いだ。我々は存在感を示せなかった。申し訳ない。ご理解いただけることを願っている。あなたたちファンも我々も、本当にがっかりしている。いくつかの変更を加え、来週から再出発する。応援に感謝します」

【ハイライト動画】マクルズフィールド 2－1 クリスタル・パレス