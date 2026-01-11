大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは、ワールドシリーズ3連覇へ向けて、大型の補強に踏み切る可能性が浮上している。それは、かつてドジャースでもプレーした2019年ナ・リーグMVPのコディ・ベリンジャー外野手の獲得だ。米メディア『ドジャース・ネイション』のリカルド・サンドバル記者が言及した。

昨季のドジャースの外野陣は深刻な課題を抱えていた。特に守備面での低調ぶりは顕著で、テオスカー・ヘルナンデス外野手やマイケル・コンフォート外野手が期待を裏切り、外野全体のWARは低水準にとどまった。

そこで浮上したのが、フリーエージェント（FA）となっているベリンジャーの獲得だ。ドジャースを離れて以降、本来の輝きを取り戻しつつあるベリンジャーは、ドジャースが求める即戦力かつスター性を備えた存在となり得る。

ベリンジャーがドジャースに加入となれば、外野の守備が安定するだけでなく、大谷翔平選手やムーキー・ベッツ内野手らと豪華な打線を形成することができる。

注目の集まるベリンジャーの動向についてサンドバル氏は「彼はドジャースを離れてから調子を戻しており、ドジャースが外野手の大幅な強化を必要としていることから、両者が再契約する可能性は十分にある」と言及した。

