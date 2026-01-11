名古屋グランパスは11日、MF森島司のケガについて発表した。
発表によると、森島は今月8日に行われたトレーニング中に負傷。MRIでの検査を受けた結果、右ハムストリング肉離れと診断されたという。なお、離脱期間は明らかになっていない。
現在28歳の森島は2023年8月にサンフレッチェ広島から名古屋グランパスに加入。昨季は2025明治安田J1リーグで36試合出場1得点、2025JリーグYBCルヴァンカップで2試合出場、天皇杯 JFA 第105回全日本サッカー選手権大会で4試合出場を記録した。
名古屋グランパスは11日、MF森島司のケガについて発表した。
発表によると、森島は今月8日に行われたトレーニング中に負傷。MRIでの検査を受けた結果、右ハムストリング肉離れと診断されたという。なお、離脱期間は明らかになっていない。
現在28歳の森島は2023年8月にサンフレッチェ広島から名古屋グランパスに加入。昨季は2025明治安田J1リーグで36試合出場1得点、2025JリーグYBCルヴァンカップで2試合出場、天皇杯 JFA 第105回全日本サッカー選手権大会で4試合出場を記録した。
本記事は「サッカーキング」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。
他媒体からの提供記事の情報について
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
主夫の暮らし 第115回 「卵300円か…」物価高に直面した主夫、見知らぬおばちゃんに救われる
Z世代とはたらく 第109回 【漫画】正月休みの話が地雷に…? Z世代との職場雑談で起きたズレ
田舎あるある 第143回 【漫画】日がたつと空気が変わる? 帰省初日は喜んでくれていたはずが…
タワマン暮らし 第123回 【漫画】タワマンのゴミ捨て場って、こんなのもあるんですか! 同じ住人ですか?
本当にあった「キャッシュレス決済」体験 第121回 【漫画】クレジットカードの暗証番号を久しぶりに聞かれて……
働き盛りのビジネスパーソン、加えて転職・結婚・不動産購入・セカンドキャリアなど、ライフステージの節目を迎える様々な局面で確かな情報を必要としている人たちに向けて"実用的で役に立つ"をモットーに、"ポジティブ"で"一歩踏み出したいという意欲を後押しする"コンテンツをお届けします。