名古屋グランパスは11日、MF森島司のケガについて発表した。

発表によると、森島は今月8日に行われたトレーニング中に負傷。MRIでの検査を受けた結果、右ハムストリング肉離れと診断されたという。なお、離脱期間は明らかになっていない。

現在28歳の森島は2023年8月にサンフレッチェ広島から名古屋グランパスに加入。昨季は2025明治安田J1リーグで36試合出場1得点、2025JリーグYBCルヴァンカップで2試合出場、天皇杯 JFA 第105回全日本サッカー選手権大会で4試合出場を記録した。