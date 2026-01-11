「チャンスを十分にもらえる」ドジャース、プロスペクトを続々と抜擢する…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、メジャーでもトップクラスの巨大戦力を擁している。その中には将来が期待されるプロスペクトも複数名いるが、2026年シーズンはこうした選手たちが続々と抜擢される可能性もあるかもしれない。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

同メディアは「ドジャースは2026年も最高のファームシステムを誇るが、今年は再びそのパイプラインを活用できる可能性がある。チームはワールドシリーズ（WS）連覇を果たしたばかりだが、選手層の高齢化も進んでいるため、マイナーの選手に頼って彼らを戦力に加える理由がさらに増えている」と指摘。

続けて、「ホスエ・デポーラ外野手、エドゥアルド・キンテロ外野手、ザイール・ホープ外野手は、将来のスター候補として以前から球界全体で話題に上ってきた名前だ。チームの層が薄いことを考えると、彼らは継続的な出場機会を得て、レギュラーとしてプレーするチャンスを十分にもらえる可能性がある。他に注目すべき名前としてはザカリー・ルート投手、アダム・セリノウスキー投手、ジャクソン・フェリス投手がおり、いずれもどこかのタイミングでメジャーのチームに上がってくる可能性がある」と記している。

近年のドジャースは積極的な補強が目立つが、長期的に強さを維持するため、プロスペクトの積極起用も求められているようだ。

