甲府盆地の北西部、甲府市の隣に位置する山梨県甲斐市(かいし)は、南に富士山、北に八ヶ岳、西に南アルプスを眺め、豊かな自然と快適な都市機能が調和した美しいまち。ブドウの栽培に適した土地柄で、シャインマスカットやワインがつくられています。

今回は、そんな甲斐市の冬の風物詩「DRAGON NIGHT～光る竜王灯夜～」とふるさと納税返礼品を紹介していきます。

ドラゴンも登場!? 「DRAGON NIGHT～光る竜王灯夜～」について

DRAGON NIGHT～光る竜王灯夜～

・開催日時：令和7年12月13日(土)～令和8年1月31日(土) 午後5時～9時30分

・開催場所：JR竜王駅南北駅前広場、南北自由通路

・アクセス：【公共交通機関】JR竜王駅改札口を出てすぐ

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

甲斐市の冬の風物詩でもあるイルミネーションイベント。今年は「DRAGON NIGHT～光る竜王灯夜～」のタイトルで開催され、駅から広がるまちのぬくもりと彩りに気づく特別なひとときを過ごすことができます。

イルミネーションのデザインは、日本を代表するキャンドルアーティストであり、空間演出家でもあるキャンドル・ジュン氏が監修。世界的な建築家の安藤忠雄氏が設計を手掛けた芸術作品といえる建築物「JR竜王駅」前を彩るイルミネーションは、圧巻の美しさです。

また、12月13日にはイルミネーション点灯式をはじめ、温もり溢れるキャンドルの灯りが竜王駅前を包むキャンドルナイト、アートパネルを探してオリジナルアートを集めるデザインアートラリーなど、さまざまなイベントが開催されました。

ローカルショップが集う夜のマルシェでは、イルミネーションやキャンドルの灯りの幻想的な雰囲気の中で買い物を楽しめ、ミニコンサートでは、心温まる音楽が光の空間に彩りを添えてくれました。

自治体からのメッセージ

冬の甲斐市、ワイナリー巡りやイルミネーションを楽しむのはいかがでしょうか。みなさまのお越しをお待ちしております。

甲斐市のふるさと納税返礼品について

ジュエリー産業が盛んな山梨県。甲斐市の中でも隠れた名品! K18のピアスを紹介します。

K18 しずく ピアス(小)

・提供事業者：株式会社ウイング

・内容量：K18(18金)しずく 小 ピアス 1ペア、キャッチ、品質保証書

・寄附金額：3万9,000円

約5mmのしずくデザインのK18ピアスです。小ぶりなサイズの中に丁寧な手仕事を感じられる逸品。持っているピアスと重ね付けしても相性が良く、セカンドピアスとして使用するのもおすすめなのだとか。

今回は山梨県甲斐市のイベント「DRAGON NIGHT～光る竜王灯夜～」と、隠れた名品の返礼品を紹介しました。JR竜王駅前が美しい光の空間に! 光に人々が集い、人と人とのつながりを感じられる冬を彩るイベントで、家族や友だちと特別な時間を過ごすことができます。返礼品のピアスは、大切な人への贈り物にも喜ばれそう。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてくださいね。

ライター：マイナビふるさと納税担当者