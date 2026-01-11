アフリカネイションズカップ2025（AFCON）準々決勝の2試合が10日に行われた。

モハメド・サラー（リヴァプール）らを擁するエジプト代表は、前回王者コートジボワール代表と対戦。開始4分にオマル・マルムーシュ（マンチェスター・シティ）がゴールネットを揺らすと、32分にはサラーのコーナーキックにラーミー・ラビーア（アル・アイン）が合わせてリードを広げる。

40分にオウンゴールでコートジボワールが1点を返したものの、エジプトは52分にサラーが味方の見事なグラウンダークロスにうまく合わせて3点目を奪う。73分にはコートジボワールがセットプレーで再び1点差に詰め寄ったが、エジプトが逃げ切り、3－2で打ち合いを制した。

もう1試合はナイジェリア代表がアルジェリア代表に2－0の快勝を収めた。味方同士の衝突やボーナス未払いなど不穏な空気が漂っていたナイジェリアだが、FIFAワールドカップ26出場を逃したとは思えない豪華な攻撃陣がこの試合も躍動した。

ナイジェリアは47分、ヴィクター・オシムヘン（ガラタサライ）が左からのクロスに頭で合わせて先制点を記録。57分にはオシムヘンのお膳立てを受けたアコール・アダムス（セビージャ）が、相手GKルカ・ジダン（グラナダ）を冷静にかわして無人のゴールへ流し込んだ。点差以上に内容でアルジェリアを圧倒したナイジェリアは、大会唯一の全勝チームとなっている。

準決勝の対戦カードは、セネガルvsエジプト、モロッコvsナイジェリアに決定。1月14日に行われる。



◆■準々決勝

▼1月9日

カメルーン 0－2 モロッコ

マリ 0－1 セネガル

▼1月10日

アルジェリア 0－2 ナイジェリア

エジプト 3－2 コートジボワール

◆■準決勝

▼1月14日

セネガル vs エジプト

モロッコ vs ナイジェリア

