FAカップ3回戦が10日に行われ、ケンブリッジ・ユナイテッド（4部）とバーミンガム（2部）が対戦した。

3回戦からはチャンピオンシップ（2部）以上のクラブが登場するFAカップ。バーミンガムは前節のリーグ戦で8試合ぶりの勝利を記録しており、勢いそのまま今大会でも4回戦進出を目指す。同クラブに所属する古橋亨梧と岩田智輝は先発出場。藤本寛也はベンチスタートとなった。

試合は31分にバーミンガムがスコアを動かす。ボックス内にフィードが送られると、相手のクリアをマーヴィン・ドゥクシュが回収。ペナルティエリア内に入り込んで横パスを出すと、ゴール正面で待ち受ける古橋がシュートを放つ。マーカーに当たった跳ね返りをカイ・ヴァーグナーが押し込み、バーミンガムが先制した。

そんななか、42分に古橋が結果を残す。自陣左サイドでのスローインからプレーが再開され、クリストフ・クラーラーが前線にフィードを供給。一度は相手にカットされたが、古橋がトラップの乱れを逃さずボールを奪い返す。スピードに乗りながらドリブルで運び、GKとの1対1に勝利。右足でゴールに流し込み、チームに追加点をもたらした。

71分には岩田が右サイドからの正確なアーリークロスで決定機を創出。古橋は75分に交代となり、藤本がピッチに投入された。その3分後には、藤本のプレスを起点にバーミンガムが敵陣内でボールをカット。最後はドゥクシュがネットを揺らし、貴重な3点目を挙げる。

その後に2点を返されたバーミンガムだったが、試合は3－2で終了。バーミンガムが3回戦を突破した。4回戦は来月14日の週に開催される。

【スコア】

ケンブリッジ・ユナイテッド 2－3 バーミンガム

【得点者】

0－1 31分 カイ・ヴァーグナー（バーミンガム）

0－2 42分 古橋亨梧（バーミンガム）

0－3 78分 マーヴィン・ドゥクシュ（バーミンガム）

1－3 80分 サレイ・カイカイ（ケンブリッジ・ユナイテッド）

2－3 89分 サレイ・カイカイ（ケンブリッジ・ユナイテッド）



【動画】古橋のゴールをチームメイトが祝福！



