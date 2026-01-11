セルティックに所属する日本代表FW前田大然が10日、今季の公式戦8ゴール目をマークした。

スコティッシュ・プレミアシップ第22節が行われ、セルティックはホームでダンディー・ユナイテッドと対戦した。10月28日にブレンダン・ロジャーズ監督が退任した同クラブは、先月3日からウィルフリード・ナンシー監督が指揮官に就任。しかし、成績不振により約1カ月で解任となってしまった。そんななか、昨年10月から公式戦8試合にわたって暫定指揮官を務めていたマーティン・オニール氏が、今節より正式指揮官として復帰。注目の一戦で旗手怜央と前田は先発出場を果たした。

試合は立ち上がりからセルティックが主導権を握り、27分にヤン・ヒョンジュンが先制点を記録。その5分後にはアルネ・エンゲルスが追加点を挙げると、63分にベンジャミン・ニグレンが貴重な3点目をマークする。

すると69分、前田がダンディー・ユナイテッドのネットを揺らす。セルティックがポゼッションで相手を押し込みつつ、右サイドからボールを受けたニグレンがペナルティエリア正面のキーラン・ティアニーに横パスを出す。ダイレクトで狙ったシュートはGKに弾かれたものの、こぼれ球に前田が素早く反応。右足で豪快にゴールへと蹴り込み、セルティックに4点目をもたらした。

結局、そのまま試合は4－0で終了し、セルティックが完勝。旗手は61分、前田は72分までプレーした。次節は14日に行われ、セルティックはアウェイでフォルカークと対戦する。

【スコア】

セルティック 4－0 ダンディー・ユナイテッド

【得点者】

1－0 27分 ヤン・ヒョンジュン（セルティック）

2－0 32分 アルネ・エンゲルス（セルティック）

3－0 63分 ベンジャミン・ニグレン（セルティック）

4－0 69分 前田大然（セルティック）