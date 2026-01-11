サウサンプトンに所属する松木玖生が、10日に行われたFAカップ3回戦のドンカスター・ローヴァーズ戦で、加入後公式戦2ゴール目を記録した。

現在、チャンピオンシップ（イングランド2部リーグ）では8勝9分9敗の勝ち点「33」で15位につけるサウサンプトンが、FAカップの初陣に臨んだ。相手はリーグ1（同3部リーグ）で降格圏の23位に沈むドンカスター・ローヴァーズ。松木は公式戦では2試合ぶり、今季2度目のスターティングメンバーに名を連ねた。

試合は序盤の8分に動く。サウサンプトンはピッチ中央付近でボールを奪ったところから一気にカウンターへ移ると、ドリブルでボールを持ち運んだキャメロン・ブラッグが、相手を引き付けて左へ渡す。ボックス左へ走り込んだ松木のシュートは相手GKに阻まれたが、こぼれ球をブラッグが押し込み、サウサンプトンが先手を取った。

勢いに乗るサウサンプトンは続く24分、前線で1度は相手に倒されながらも、粘りを見せてボールをキープしたキャメロン・アーチャーが左足を振り抜くと、シュートは相手に当たってゴールに吸い込まれる。サウサンプトンがリードを広げると、前半も終盤に差し掛かった41分には、松木に見せ場が到来した。

センターサークル内でアーチャーからのパスを呼び込んだ松木が、右サイドへスルーパスを送る。反応したトム・フェローズが深い位置まで持ち運んだクロスボールを送ると、動き直していた松木が高くジャンプしてヘディングシュート。狙い澄ました一撃を沈め、サウサンプトンに3点目を呼び込んだ。

なお、松木にとっては、昨年8月26日に行われたカラバオ・カップ（EFLカップ）2回戦のノリッジ戦以来、およそ5カ月ぶりのゴール。今季、公式戦通算では2点目となった。

サウサンプトンは3点リードで後半へ折り返したものの、ここからドンカスター・ローヴァーズが反撃に出る。まずは後半立ち上がりの48分、ロビー・ゴッツの蹴った左コーナーキックをマティー・ピアソンが頭で沈め、1点を返す。続く59分には、スローインのボールを収めたフランシス・オコロンコが横へ繋ぎ、オーウェン・ベイリーがスルーパスを送ると、ペナルティエリア左へ走り込んだジョーダン・ギブソンが左足シュートを沈め、1点差に詰め寄った。

その後、ドンカスター・ローヴァーズはセットプレーでゴールを脅かす場面を作ったが、サウサンプトンのGKダニエル・ペレツの好セーブに阻まれ、反撃はここまでに終始。試合はこのままタイムアップを迎え、サウサンプトンが公式戦7試合ぶりの白星を手にし、アウェイの地で4回戦進出を決めた。松木は試合終盤の87分までプレーし、アダム・アームストロングとの交代でピッチを後にした。

4回戦は2月14日の開催予定となっている。

【スコア】

ドンカスター・ローヴァーズ 2－3 サウサンプトン

【得点者】

0－1 8分 キャメロン・ブラッグ（サウサンプトン）

0－2 24分 キャメロン・アーチャー（サウサンプトン）

0－3 41分 松木玖生（サウサンプトン）

1－3 48分 マティー・ピアソン（ドンカスター・ローヴァーズ）

2－3 59分 ジョーダン・ギブソン（ドンカスター・ローヴァーズ）

【ゴール動画】松木玖生、チームに勝利を呼び込むヘディングシュート